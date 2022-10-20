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廢棄蚵殼變建材獲認證 澎湖縣府盼循環再生

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖滿山遍野的廢棄蚵殼，縣政府決定將廢棄蚵殼循環再生，把在地量產變成「無機聚合高壓貝殼磚」等綠色建築材料，解決長久堆積蚵殼問題。

澎湖縣長賴峰偉今天參加在馬公國中舉辦永續校園推廣說明會表示，廢棄蚵殼堆積影響環境衛生，台北科技大學副教授邵文政與馬公國中主任莊浩志合作開發「無機聚合高壓貝殼磚」技術榮獲國際認証肯定。

賴峰偉表示，牡蠣是澎湖的特產之一，但蚵殼僅當作廢棄物處理，大量堆積影響環境衛生，而同為養蚵的嘉義縣將蚵殼再利用，加工處理製成運動鞋，創造百倍利潤，增加經濟產值。

賴峰偉表示，3年前澎湖面臨蚵殼堆積問題，聘請邵文政、莊浩志合作研發「無機聚合高壓貝殼磚」技術，協助縣府處理廢棄蚵殼的環保問題，目前技術成熟，成功獲得全亞洲第二張搖籃到搖籃（Cradle toCradle，簡稱C2C）的國際認證，達成永續循環經濟，減輕環境負擔。

澎湖縣政府表示，澎湖的蚵殼，透過科技循環再利用技術，變身世界唯一的「無機聚合高壓貝殼磚」，獲得國際知名的搖籃到搖籃（Cradle to Cradle，簡稱C2C）認證，成為亞洲第二例獲此認證的建材，也是全球首例由大學研發並兼具專利的C2C產品，在馬公國中校園內率先鋪設完成的一段示範基地。

邵文政今天分享蚵殼磚技術，也將C2C認證證書轉頒給澎湖縣政府，由賴峰偉代表受贈，象徵未來縣府和北科大通力合作貝殼磚使用，將蚵殼廢棄物回收、磨碎，運用科技循環再利用技術製成產品，做成無機聚合高壓貝殼磚，讓澎湖成為永續循環的低碳家園。

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