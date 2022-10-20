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鼓山輪渡站新候船室今啟用 鼓山魚市場明開幕

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
鼓山魚市場就在鼓山輪渡站旁，預計明天下午開幕。報系資料照
鼓山魚市場就在鼓山輪渡站旁，預計明天下午開幕。報系資料照

高雄鼓山魚市場斥資逾億改造，預計明天下午開幕。搭配魚市場改造計畫，市府也重新規畫鼓山輪渡站動線，採人車分離。今早全新候船室啟用，行人乘客被引導至新的搭乘動線，旗津民眾說，新候船室相當舒適。

今早市府祕書長郭添貴、交通局長張淑娟、輪船公司董事長黃淑美等人視察鼓山輪渡站搭乘新動線，也巧遇台中市居仁國中師生畢業旅行前往搭船，對於全新室內候船室，同學紛紛說，有舒適寬敞空間集合排隊，免於戶外風吹日曬，非常滿意。

交通局表示，鼓山輪渡站長年受腹地有限，室內僅能容納30人排隊，大多數搭船行人需沿一號船渠（濱海二路）景觀步道風吹日曬排隊，遇連假、活動期間隊伍綿延造成不便。過去候船室與鼓山輪渡站旁化妝室相隔兩地，對於年長及行動不便者也不夠友善。

鼓山魚市場內全新候船室人行動線相較輪渡站舊候船室，從捷運輕軌站或公車站牌處步行距離更短，面積約有465平方米，室內行人容量至少可達450人，為原先15倍以上。候船室設有3道驗票閘門，提高搭船行人通過流量3倍。

郭添貴表示，為活化鼓山魚市場，改善輪渡站周邊場域環境，市府爭取中央經費挹注整建，並加入鼓山輪渡站候船空間，除重新規劃搭船人車動線分開，並將候船室結合農漁精品展售空間，加上周邊露天地景廣場，提供民眾一舉多得更優質搭船體驗。

位於鼓山魚市場內的全新鼓山輪渡站候船室今早啟用，不少民眾說，新的空間舒適度提升不少。記者林巧璉／翻攝
位於鼓山魚市場內的全新鼓山輪渡站候船室今早啟用，不少民眾說，新的空間舒適度提升不少。記者林巧璉／翻攝

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