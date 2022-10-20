男散布民進黨部暗指投雙周 黨部提告假訊息勿散布

民進黨屏東縣黨部今發出聲明，針對網路有人蓄意流傳不實簡訊，指稱「民進黨部暗指投雙周；已接到縣長潘系通知投雙周」等語，黨部決定採取法律行動，黨部執行長葉人魁上周二到警察局報案，呼續民眾，選舉期間謠言滿天飛，不要任意分享散布不實訊息。

民進黨在屏東縣長提名周春米參選，屏東市長提名李清聖。國民黨屏東市長參選人徵召周佳琪，市長選情激烈成五五波，近日綠營群組，卻有人散布，「民進黨部暗指投雙周、接到縣長潘系通知投雙周 」，還有拋棄李清聖等訊息。

葉人魁說，縣黨部一定力挺支持黨的提名人選，卻有人在提名人支持者群組講這些話許，該群組有幾百人在裡面，縣黨部若不澄清舉發會造成誤會，黨部積極輔選，卻被這樣說，「過分了」，若沒提告會被認為事默認，選風會被帶壞。

葉人魁說，散布不實訊息黨部採取法律行動，依違反公職人員選舉罷免法第104條，散布不實訊息，意圖使人不當選，他在10月11日到縣警察局報案，並呼籲民眾，選舉期間謠言滿天飛，千萬不要任意分享散布不實訊息，以免觸法。

葉人魁說，散布不實謠言，除在李清聖支持者群組外，也有在其他群組看到，10月初接連有兩篇傳類似訊息，也有找人勸散布者要收回，不收回只好提告，忍無可忍。

李清聖說，民進黨屏東縣長參選人周春米、與縣長潘孟安的態度都很清楚，政黨政治支持黨部提名人選是天經地義。對於支持者的群組散布話語，這不是他們的群組，他也提醒所有支持者，要相信縣長參選人公開說的話，他也相信選民智慧，剩下30多天，全力把選戰打好。