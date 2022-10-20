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高雄前鎮漁港部分廠房無法取得門牌 市府專案解決

中央社／ 高雄20日電

高雄市前鎮漁港地區部分廠房，長期以來因法規限制不能分割，無法取得門牌，在市府發布都市計畫後終露曙光；最終市府決定以專案方式協助處理，讓40年來無法解決的難題解套。

前鎮漁港地區是遠洋漁業發展重鎮，周邊因有各式漁獲加工及船舶機械工廠，勞動人口眾多且廠房林立，早期因土地非屬都市計畫範圍，廠房受限於建築技術規則最低面積150平方公尺限制，即一宗基地僅能有一號門牌號碼。

因法規限制，導致漁港中二路223巷民眾取得門牌有困難，多年來地方民代也不斷為民眾發聲，直到今年5月市府公告實施擴大都市計畫，露出解套曙光。

高雄市民政局今天發布新聞稿表示，市府啟動前鎮漁港建設專案計畫，並於今年5月12日公告實施擴大都市計畫，將前鎮漁港由工業用地劃設為漁港用地，讓建物分割不再受限於原建築技術規範最低面積的限制。

民政局表示，歷經市府多次跨局處會議討論及召開公聽會聽取民眾意見後，決定在不影響民眾權益下，以專案方式協助處理，讓40年來的難題順利解套。

民政局長閻青智說，市長陳其邁上任後不僅加速推動前鎮漁港地區發展，並指示相關局處盡速解決漁港中二路223巷門牌問題，責成跨局處開會研議，並由門牌權責機關的前鎮戶政事務所以專案方式完成門牌設立。

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