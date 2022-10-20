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澳洲姊妹市黃金海岸市長、黃偉哲互錄影片祝賀結盟40年

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
澳洲黃金海岸市Tom Tate市長錄製影片祝福台南市。圖／台南市府提供
澳洲黃金海岸市Tom Tate市長錄製影片祝福台南市。圖／台南市府提供

台南市與澳洲黃金海岸市(City of Gold Coast)在1982年10月正式締結成為姊妹市，為紀念40年來兩市彌足珍貴的情誼，黃偉哲市長和湯姆泰特(Tom Tate)市長特別錄製祝賀影片為彼此的城市獻上祝福，而泰特市長還特別在他個人臉書上推播黃市長錄製的影片，黃市長也留言表達感謝。

市府表示，黃金海岸市坐落於「陽光之州」昆士蘭，氣候宜人，適宜居住旅遊，以觀光業、影視產業和製船業聞名全球，為了慶祝40周年，台南市政府將在今年11月2日至30日於台南市鹽埕圖書館舉辦黃金海岸靜態特展，展覽記錄兩市友誼互動並展出澳洲相關書籍、文物和文化特色。

黃偉哲指出，美麗的黃金海岸是知名觀光大城，多年來與台南保持緊密關係，感謝泰特市長對台南以及姊妹市國際交流的支持，並在他錄製的影片中歡迎黃金海岸市的朋友們多多走訪台南。

黃金海岸市長湯姆泰特(Tom Tate)自2012年當選連任至今曾兩度造訪台南，2012年兩市締盟30周年年時曾率團前來台南簽署加強合作備忘錄，2018年更再度前來參與綠能交流會議。

泰特市長在影片中提到，古都台南以獨特的文化與傳統聞名，在他2018年訪問台南時親身感受到兩市深厚、溫暖的友誼，以及彼此長存且真誠的互動關係，他期望未來兩市能有更多互訪的機會，並祝福台南市民一切安康。

澳洲黃金海岸市Tom Tate市長於臉書推廣台南市。圖／台南市府提供
澳洲黃金海岸市Tom Tate市長於臉書推廣台南市。圖／台南市府提供
澳洲黃金海岸市Tom Tate市長於LinkedIn發文紀念兩市情誼。圖／台南市府提供
澳洲黃金海岸市Tom Tate市長於LinkedIn發文紀念兩市情誼。圖／台南市府提供
黃偉哲市長留言願兩市友誼長存。圖／台南市府提供
黃偉哲市長留言願兩市友誼長存。圖／台南市府提供

黃偉哲 2022大選 台南市長

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