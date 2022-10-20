幼貓誤沾黏鼠板 救援志工用這招神救援

嘉義市西區博愛國小旁有隻出生不到2個月大的幼貓誤沾黏鼠板，全身大面積皮毛沾黏受傷，台灣動物緊急救援小組獲報，昨從高雄趕往救援送醫，事後發現黏鼠板黏性太強，強性剃毛恐怕拉傷皮膚，最後救援志工神來一筆，以卸妝油大量塗抹貓咪毛髮，花上大半天才慢慢脫膠。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，小組獲報在嘉義市西區合江街博愛國小附近，有隻流浪幼貓誤黏鼠板，身體超過一半面積沾黏，貓咪因此不斷搔抓，身體多處受傷。

黏鼠板含有環氧樹脂成分，黏性超強，如果強行為貓咪剃除毛髮，不但電剪會卡死，貓咪皮膚也可能拉扯受傷；無計可施之際，有動物救援志工想到使用「卸妝油」，讓油和黏膠混合後產生乳化作用去除粘性，結果奏效。

倪京台說，志工在貓咪全身大量塗抹卸妝油，再不斷幫牠搓揉全身，讓毛髮和黏膠分離，花了大半天的時間才完成清洗，貓咪很乖，沒有太大的掙扎，但因為怕過度揉搓有可能造成貓咪表皮二次傷害，殘餘黏膠需再等一周再進行第二次處理。。