高雄男與前妻發生爭執 反遭現任男友持刀刺傷頸部
高雄35歲賈姓男子與27歲的施姓前妻昨天傍晚在茄萣區某間飲料店發生爭執，當時施女現任34歲鄭姓男友見狀，與賈男發生扭打，過程中，鄭持刀刺傷賈頸部，造成對方鮮血直流，附近民眾見狀報警，所幸，人送醫治療無生命危險，警方也當場逮捕鄭男，警詢後，將他依殺人未遂罪移送。
初步了解，這起衝突發生於昨天晚上6時30分許，賈男因感情糾紛，前往施姓前妻為仁愛路二段工作的飲料店，雙方發生爭執，施女現任鄭姓男友在場見狀，為了替女友出氣，與賈發生扭打。
過程中，鄭男一氣之下持水果刀刺向賈男頸部，導致賈鮮血直流，上衣還被沾染大片鮮血，湖內警分局茄萣分駐所接獲民眾報案後，隨即趕抵現場，並當場逮捕出手傷人的鄭。
所幸，賈男送醫治療後並無生命危險，警詢後，將鄭男依殺人未遂罪移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言