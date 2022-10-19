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高雄男與前妻發生爭執　反遭現任男友持刀刺傷頸部

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄35歲賈姓男子與27歲的施姓前妻昨天傍晚在茄萣區某間飲料店發生爭執，當時施女現任34歲鄭姓男友見狀，與賈男發生扭打，過程中，鄭持刀刺傷賈頸部，造成對方鮮血直流，附近民眾見狀報警，所幸，人送醫治療無生命危險，警方也當場逮捕鄭男，警詢後，將他依殺人未遂罪移送。

初步了解，這起衝突發生於昨天晚上6時30分許，賈男因感情糾紛，前往施姓前妻為仁愛路二段工作的飲料店，雙方發生爭執，施女現任鄭姓男友在場見狀，為了替女友出氣，與賈發生扭打。

過程中，鄭男一氣之下持水果刀刺向賈男頸部，導致賈鮮血直流，上衣還被沾染大片鮮血，湖內警分局茄萣分駐所接獲民眾報案後，隨即趕抵現場，並當場逮捕出手傷人的鄭。

所幸，賈男送醫治療後並無生命危險，警詢後，將鄭男依殺人未遂罪移送。

高雄35歲賈姓男子與27歲的施姓前妻昨天傍晚在茄萣區某間飲料店發生爭執，卻遭施女現任34歲鄭姓男友刺傷頸部。記者陳弘逸／翻攝
高雄35歲賈姓男子與27歲的施姓前妻昨天傍晚在茄萣區某間飲料店發生爭執，卻遭施女現任34歲鄭姓男友刺傷頸部。記者陳弘逸／翻攝

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