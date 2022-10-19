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貓奴跑友請注意！高雄「蜜柑站長耶誕路跑」 即將出發

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運公司趁勢推出「蜜柑站長耶誕路跑」公益活動。12月25日從高捷R22A橋頭糖廠站出發。記者林巧璉／翻攝
高雄捷運公司趁勢推出「蜜柑站長耶誕路跑」公益活動。12月25日從高捷R22A橋頭糖廠站出發。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌「龍貓隧道」通車爆紅，行駛其中的蜜柑號列車成鎂光燈焦點，高雄捷運公司趁勢推出「蜜柑站長耶誕路跑」公益活動，「蜜柑」原是一隻流浪貓，高捷公司領養後，擔任橋頭糖廠站的站長，此次路跑就從該站出發。12月25日從高捷R22A橋頭糖廠站出發，報名費盈餘款將捐贈創世社會福利基金會作為植物人安養經費。

高捷今舉辦記者會，路跑分為2公里寵物組、4公里歡樂組和10公里路跑組，報名費分別為888元、788元、988元。當天也會有攤位市集、寵物闖關賽和表演活動。活動結合耶誕節歡樂感恩的氛圍，打造一場寵物友善、蜜柑粉絲、親子同樂及公益活動。

相關報名資訊請至伊貝特官網或致電0903-631-837報名。即日起於10月31日前完成報名及繳費者，還可以獲得一張超級可愛的蜜柑站長只送不賣限定版一卡通。三個組別均可獲得賽事限定的蜜柑站長紀念T恤、特製旋轉獎牌、紀念毛巾、主題口罩以及紀念束口袋，而2公里寵物組加贈實用的寵物涼感巾，10公里路跑組加贈蜜柑站長吊飾娃娃，都是主題路跑初亮相限定商品。

高捷表示，除了蜜柑站長主題商品之外，各界也陸續提供贊助品，活動當天會有抽獎活動。有機會抽中最新iPhone14手機及各式禮券等大獎，加碼品項持續公告於活動報名網站。特別感謝聯邦銀行、貓狗大棧、SKM Park、鈴鹿賽道樂園、湯姆熊、遊戲愛樂園、肖跳、滾吧、大同醫院、補體素、TT面膜、福容飯店、JONIRO、妮芙露、東森寵物雲、柏仁醫院等單。

高市觀光局副局長孫春良也出席記者會支持，更歡迎民眾到高雄兩日遊，除了暢遊景點外，務必要搭蜜柑號輕軌列車穿梭龍貓隧道。

高捷公司總經理王亞洲表示：近年高捷公司跨足動漫及文創產業，致力於經營自有IP角色，舉辦各式多元活動，吸引年輕人及外縣市遊客造訪高雄，進而帶動運量提升及旅遊觀光與經濟效益，歡迎全國各地的貓奴、蜜柑粉和跑友來趟高雄輕旅行，參與路跑。

路跑 寵物 高捷

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