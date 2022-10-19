影／金門馬山岸際發現無名陸船 岸巡：風大漂流過來

金門地區近期受東北季風影響，風力達7至8級、陣風10級，近期有民眾在馬上岸際發現一艘擱淺的無名大陸工作船，形容像「幽靈船」一般，對此，金門岸巡隊副隊長刁子敬表示，這艘船在10月16日就漂流過來，研判為一般漁民作業船隻，後續船將函請主管機關，辦理公告招領。

刁子敬今天下午在受訪時表示，在10月16日約13時許，接獲天摩山雷達操作員通報，於天摩山外1海浬處發現1個不明光點，隨即通報天摩山紅外線熱影像操作員、線上巡防艇及巡邏組監控其動態，約14時30分，該船隻漂流至馬山岸際，巡邏組登船檢查未發現有漁民、豬肉製品或其他違禁品。

刁子敬強調，因為這艘船隻看起來相當破舊，且船身跟船底都鏽蝕嚴重，馬達也生鏽，船上並無燃料，應該是已經廢棄的蚵民工作船，遭強風吹過來我國境，且船隻一越界就遭鎖定，一靠岸就遭登檢。

據在場人員表示，這艘船看起來像是蚵民的工作船，應該是綁在岸際，結果因為強風吹斷綁繩，才會漂流過來的。

因為該處隸屬金門國家公園管理處管轄，後續漂流船將函請金管處辦理公告招領事宜。