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影／金門馬山岸際發現無名陸船 岸巡：風大漂流過來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門馬山岸際出現一艘無名大陸船，引起民眾關注。記者蔡家蓁／攝影
金門馬山岸際出現一艘無名大陸船，引起民眾關注。記者蔡家蓁／攝影

金門地區近期受東北季風影響，風力達7至8級、陣風10級，近期有民眾在馬上岸際發現一艘擱淺的無名大陸工作船，形容像「幽靈船」一般，對此，金門岸巡隊副隊長刁子敬表示，這艘船在10月16日就漂流過來，研判為一般漁民作業船隻，後續船將函請主管機關，辦理公告招領。

刁子敬今天下午在受訪時表示，在10月16日約13時許，接獲天摩山雷達操作員通報，於天摩山外1海浬處發現1個不明光點，隨即通報天摩山紅外線熱影像操作員、線上巡防艇及巡邏組監控其動態，約14時30分，該船隻漂流至馬山岸際，巡邏組登船檢查未發現有漁民、豬肉製品或其他違禁品。

刁子敬強調，因為這艘船隻看起來相當破舊，且船身跟船底都鏽蝕嚴重，馬達也生鏽，船上並無燃料，應該是已經廢棄的蚵民工作船，遭強風吹過來我國境，且船隻一越界就遭鎖定，一靠岸就遭登檢。

據在場人員表示，這艘船看起來像是蚵民的工作船，應該是綁在岸際，結果因為強風吹斷綁繩，才會漂流過來的。

因為該處隸屬金門國家公園管理處管轄，後續漂流船將函請金管處辦理公告招領事宜。

海巡署也呼籲，為避免邊境防疫管制造成破口，海巡單位將持續強化各項查緝作為，展現維護國境安全，保障國人健康之決心，防範不肖人士伺機從事不法活動，民眾若於海岸、海上地區發現任何違法情事，可撥打「118」服務專線，海巡署全年無休為您服務。

金門馬山岸際又出現一艘無名大陸船，看起來破破爛爛。記者蔡家蓁／攝影
金門馬山岸際又出現一艘無名大陸船，看起來破破爛爛。記者蔡家蓁／攝影
金門馬山岸際又出現一艘無名大陸船，金門岸巡隊人員前往檢查。記者蔡家蓁／攝影
金門馬山岸際又出現一艘無名大陸船，金門岸巡隊人員前往檢查。記者蔡家蓁／攝影
金門岸巡隊副隊長刁子敬表示，這艘船在10月16日就漂流過來，研判為一般漁民作業船隻，後續船將函請金門國家公園管理處，辦理公告招領。記者蔡家蓁／攝影
金門岸巡隊副隊長刁子敬表示，這艘船在10月16日就漂流過來，研判為一般漁民作業船隻，後續船將函請金門國家公園管理處，辦理公告招領。記者蔡家蓁／攝影
金門馬山岸際又出現一艘無名大陸船，金門岸巡隊人員前往檢查了解。記者蔡家蓁／攝影
金門馬山岸際又出現一艘無名大陸船，金門岸巡隊人員前往檢查了解。記者蔡家蓁／攝影

海巡署

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