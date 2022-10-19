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金門國慶閱兵自衛隊金湖踢正步遊行 吸引遊客目光
金門縣國慶閱兵自衛隊配合金門縣政府舉辦老兵召集令回金門活動，昨天在金湖鎮表演，共有60名前金門自衛隊的男女隊員著迷彩軍裝、戴軍帽，手執國旗，戴國旗口罩，以踼正步方式行進，路線經過復興路、中正路，沿途大唱軍歌答數，軍容壯大，吸引沿路約300多名鄉親及遊客目光，不少人都拿起手機拍攝。
這場閱兵遊行活動於昨午在新市籃球場舉行，由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉率領隊員出席，包括金湖鎮長陳文顧、代表會副主席林麗芬也到場一同參與觀賞。
只見這群國慶閱兵自衛隊，雖然都是爺奶等級，但大家表演分列式(踼正步)，依然精神抖擻，被譽為超強「千歲團」。
陳文顧表示，看完表演，心情非常的感動與激動，他說，這群曾經參加金門國慶閱兵代表隊隊員組成金門民防自衛隊，雖然大部份都當阿公阿嬤，行動已不如年輕時的動力，但認真負責的精神與態度令人敬佩。
金湖鎮公所表示，新市里的街道，早期是十萬大軍駐紮時的重要假日休閒去處，為重塑新市大街熱鬧榮景，此次特別邀請金門縣國慶閱兵自衛隊促進會成員來到這裡踢正步、唱軍歌，讓民眾和旅客深刻感受早期閱兵表演的魅力，希望讓大家回味以前光輝的時刻，帶動金湖觀光發展。
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