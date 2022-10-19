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貓站長蜜柑人氣旺 高捷推主題路跑活動吸引粉絲

中央社／ 高雄19日電

隨著疫情逐漸解封，高捷公司首次以自有IP角色「蜜柑站長」舉行主題式路跑活動，提倡運動風氣及寵物友善概念。即日起完成報名及繳費，送限定版一卡通，另報名費盈餘將捐作公益。

「蜜柑」原是一隻流浪貓，被高捷公司領養後，擔任捷運R22A橋頭糖廠站站長，在站內「值勤」的可愛模樣，吸引大批粉絲朝聖拍照。高捷也為蜜柑繪製Q版卡通圖案，成為高捷最具代表性IP角色「蜜柑站長」。

高雄捷運公司今天下午舉行記者會，宣布將於12月25日舉行「2022高雄捷運蜜柑站長耶誕路跑」，以橋頭糖廠站作為起跑出發點，結合耶誕節歡樂感恩的氛圍，打造一場結合寵物友善、蜜柑粉絲、親子同樂及公益的路跑活動。

高捷公司表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封，高捷公司首次以自有IP角色「蜜柑站長」舉行主題式路跑活動，提倡運動風氣及結合寵物友善概念，規劃有2公里寵物組、4公里歡樂組、10公里路跑組。

高捷公司表示，即日起於10月31日前完成報名及繳費者，可以獲得一張只送不賣的蜜柑站長限定版一卡通：而報名費盈餘款，將捐贈創世社會福利基金會作為植物人安養經費使用。

記者會現場也展示了蜜柑站長主題系列的參賽禮與完賽禮，3個組別均可獲得賽事限定的蜜柑站長紀念T恤、特製旋轉獎牌、紀念毛巾、主題口罩及紀念束口袋；2公里寵物組加贈實用的寵物涼感巾，10公里路跑組加贈蜜柑站長吊飾娃娃。

此外，活動當天還會加碼舉辦抽獎活動，跑友有機會抽中最新iPhone 14手機及各式禮券等獎品。相關路跑報名資訊可至伊貝特官網或致電0903-631-837報名。

高捷公司總經理王亞洲表示，近年高捷公司跨足動漫及文創產業，戮力經營自有IP角色，透過舉辦各式多元活動，吸引年輕人及外縣市遊客造訪高雄，進而帶動運量提升及旅遊觀光與經濟效益。

高捷 路跑 寵物

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