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鼓山輪渡站明起全新行人動線 候船室可容納400人
鼓山魚市場斥資逾億改造，21日下午將開幕。市府也重新規畫鼓山輪渡站動線，採人車分離。施工期間船班縮減，旗津居民搭渡輪往來市區要排半小時，一度爆民怨。新候船室明起啟用，可容納400人，明起搭船行人改從鼓山魚市場全新候船室進出，機車、自行車仍從原候船處進出。
針對民代批「為選舉牛肉犧牲民眾通勤權益」，高雄輪船公司總經理翁佳彬表示，配合新候船室施工，輪船靠岸時的接駁平台「躉船」需移位，施工時為17日至今天，因躉船移動，在上班尖峰時段少了一班渡輪，民眾需多等一下下，但3班渡輪仍可疏運上班車潮，沒有等半小時的情事。因應假日旅客眾多，施工選在平日，也感謝民眾的配合。
鼓山輪渡站因腹地狹小，過去搭船行人從捷運站步行到濱海一街後，需沿一號船渠（濱海二路）景觀步道排隊搭船，遇連續假日、大型活動時，數公尺長的排隊人潮需忍受風吹日曬，造成民怨。加上渡輪到站，行人、機車在同一位置出口上岸，人車交織情形險象環生。
交通局長張淑娟表示，新的行人動線採人車分離，行人乘客從候車室步出，與機車、自行車分開增加安全性。假日如因人潮多加開班次，也可讓行人乘客一走出候船室就上船，相當便利。過去候船室僅能容納約30人左右，新的空間約400平方公尺，同時容納400人沒有問題，空間寬敞舒適，也改善空調設備，未來乘客能有更舒適的候車空間。
鼓山魚市場就在鼓山輪渡站旁，本周五將開幕，候船室結合農漁精品展售空間，未來行人乘客下車後可直接到展示空間逛逛、消費，周邊露天地景廣場也增加駐足遊憩體驗。
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