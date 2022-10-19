高雄岡山新行政中心公辦都更招商說明會 吸引廠商前來
高市都發局今天舉辦「岡山行政中心公辦都更招商說明會」，現場有多家包括產壽險、資產管理、地產開發、建設公司等前來參與，都發局表示這項計畫把現有岡山區行政機關全數遷移至新址，把富有商業潛力的原址交由民間開發，創造民間與公部門雙贏局面。
副市長林欽榮表示，現有的岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，包括岡山分局以及消防隊等機關建物多已服務逾40年、建物老舊、腹地狹窄且停車不便，市府盤點北高雄S型產業廊帶及地區發展，經推動此案逾20年的高市副議長陸淑美與地方建議、決定將現有行政機關搬遷至機15用地重建岡山新行政中心，藉此新建行政大樓提升服務效能，並將舊址更新重建、活絡岡山商業機能。
岡山區新行政中心公辦都市更新案採權利變換方式開發，總面積約計1公頃，希望於正式公告招商前，廣泛匯集各式意見，作為文件調整之審訂參考，預計明年初正式公告。
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