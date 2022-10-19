海龜數量創紀錄 小琉球汙水處理場明年八月第四座完工

屏東縣府改善琉球鄉海域水質，從2017年起陸續完成三座聚落式汙水處理設施，第四座聚落式汙水處理設施今年7月動工，預計明年8月完工，完工後可處理全島90％生活汙水，汙水處理設施一改居民認為嫌惡設施刻板印象。環保局說，根據海保署調查，去年底琉球海龜數量高達805隻，破歷史紀錄，突顯汙水處理對當地海域重要性。

環保局長顏幸苑說，小琉球受限地勢起伏落差大，島內沒有汙水下水道系統，導致生活汙水隨側溝流入大海，影響周邊海域與生態景觀；推動建置聚落式汙水處理，截流生活汙水經過獻帝處理後，再排入既有溝渠，降低對環境生態。

環保局指出，設置時考量當地居民、遊客數量等情況納入評估，根據自來水公司統計，琉球島每天全島自來水用量平均3800公噸。島上完成3座汙水設施，分別是本福村老人會館、中福村與上福村聚落式汙水處理設施，可以處理全島60％的生活汙水。

顏幸苑說，去年底海保署調查琉球海龜數量805隻，破歷史紀錄，這是過去所沒有的，三座汙水處理設施啟用後，讓海水水質變得乾淨了。以前出水口不會有海龜，水變清了，看到海龜，她自己就看到兩三次。

環保局水汙科長伍展沛說，小琉球汙水處理設施調查規畫不容易，一開始居民認為是嫌惡設施，到蓋到第四座時，在舉辦說明會，居民積極參與，更很期待完工後啟用，汙水處理讓水質淨化，打造生態觀光理念。

伍展沛說，第四座汙水處理設施在大福漁港旁邊，因周邊汙染源分布零散，採揚水站方式搜集集汙區內的汙水輸送道設施內處理，結構體外牆更以多元彩繪融入周邊地景，相關設施會以加蓋、設置綠帶等方式降低臭味，完成琉球鄉汙水處理的最後一哩路。

四座汙水處理設施總經費共約2億多元，環保局指出，除汙水處理設施興建外，推動空氣品質維護區，借用琉行杯數量減少碳排放與綠色旅店等降低環境負荷。借用琉行杯從2018年底推行至今，累積32萬杯次，今年就達7萬多杯次，預估可創新高達10萬杯次。