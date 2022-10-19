岡山化工廠暗夜大火 高市環保局將視火調結果評估開罰

高雄岡山區一間化工廠今天凌晨傳出火警，大火在暗夜燒了5小時，所幸無傷亡。初步研判是倉庫起火，非工廠製程導致粒狀汙染物溢散，高雄市環保局指相關檢測仍在範內，會等消防局火場調查鑑定報告出爐後，再決定是否依空汙法規定開罰，一旦開罰，可裁處10萬至500萬元罰鍰。

高雄岡山北路1家得製造牛皮紙、雙面膠及各種膠帶的化工廠今天凌晨1點多發生火警，消防局出動51車103人搶救，倉庫已大面積燃燒，消防人員緊急疏散廠內30名員工。

經查，這家化工廠倉庫內存放大PVC成品及原料，火勢一發不可收拾，至清晨 5點24分才撲滅。高市環保局表示，工廠傳出火警，環保局到下風處監測空氣品質，環保署技術小組也到現場大氣採樣，分析結果都無異常。

環保局稽查科表示，當時為北風及東北風，汙染空氣團擴散到梓官蚵仔寮附近出海，火災現場附近的感測器及下風處鄰近感測器，測得較明顯高值，至凌晨3點多趨緩，空品測站均為良好等級。但仍呼籲工廠應妥善管理設備，民眾如有發現空氣品質異常，可撥打環保局公害陳情專線07-7317600。