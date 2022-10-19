屏縣獅子鄉舊衛生所化身日間照顧中心 原鄉涵蓋率近8成

屏東縣獅子鄉縣內面積最大的鄉鎮，排灣族，有8村15個部落，鄉內老年人口占全鄉人口14.83％，鄉內沒有可以讓長輩日間托老的地方，當年輕人白天外出工作時，家中長輩成了最大牽掛，縣府長照中心排除獅子鄉地理位置困境，將獅子鄉衛生所舊棟建築物，化身獅子日間照顧服務中心。

縣長潘孟安今出席獅子鄉日照中心啟用典禮，潘孟安說，屏東縣預估年底將邁入超高齡人口20％，每5人有1人是65歲以上長者，讓長輩能在地安老，推動一社區一關懷據點，一部落一個文化健康站，同時也推一鄉鎮一日照中心，8個原鄉，獅子鄉是第7個啟用。

潘孟安說，這是獅子鄉第1處的日間照顧服務中心，是屏東縣原鄉第7處日間照顧服務中心，縣政府已在三地門、瑪家、來義、泰武、牡丹及霧台設置日間照顧服務中心，原鄉涵蓋率為77.78%。屏東縣已布建56處日間照顧中心，一學區一日照布建率已達87.5%，預計在今年底達成95%一學區一日照布建率。

獅子鄉日照中心由財團法人一粒麥子社會福利基金會經營，基金會董事長呂信雄說，為讓獅子日間照顧服務中心更完善，基金會投入460萬元的資金協助改善中心的內裝和完備設施設備，日間照顧服務中心同一時段可服務15名失能失智長輩。

空間分主活動區及午間休憩空間，依據長輩的文化，融入排灣族圖騰及文化元素；軟體上，以聘用在地受過專業訓練的鄉民為優先，並引進進口的專業氣壓式復健運動設備，透過雲端設備記錄長輩使用的情況，並搭配在地的物理治療師為長輩打造合適運動項目，幫助長輩保持肌力、促進健康，並期許長輩透過日間照顧的服務，增進族人的互動交流，進而延緩老化、最終能達到在地安老的需求。