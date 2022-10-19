高市府首創雙引擎模式 加速推動岡山地區投資開發

高雄市政府為推進岡山地區發展，首創「雙引擎」模式，將新建行政中心工程與舊行政中心都更工程2案綁成1標公開招商，藉此縮短開發時程，加速活絡北高雄發展。都發局今早召開首場招商座談會，吸引興富發等上市建商出席，全案最快明年2月招商，年底可望完成選商。

高市都發局今早在萬豪酒店舉辦「高雄市岡山區岡山段82-2 地號等10 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業」招商座談會，數10家產壽險、資產管理、地產開發、建設公司等投資商與會。

副市長林欽榮親自出席向投資方招手，指舊岡山行政中心建物已逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，市府考量岡山是S科技廊帶業發展軸帶的核心城鎮，計畫將遷建行政中心至鄰近87期重畫區的機15用地重工遠新行政中心，舊行政大樓則採更新重建，以公辦都更方式將兩案併一案統包，同時開發，這是全台首創的「雙引擎」模式。

林欽榮表示，高雄市合併10年以來，縣區很多鄉鎮市公所都已老舊，岡山此案列為公共建設，用公辦都更方式推動，2027年捷運RK線通車後整體發展，後勢可為。此案也提供6大誘因，包括公辦都更投資共負比專業合理；都發局搭配都更168專案加速審議；機15新行政中心取得使用執照點交6個月內完成搬遷；航高放寬達94.44米得使容積充分運用，且市府不分配舊址房地。