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高市府首創雙引擎模式 加速推動岡山地區投資開發

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市副市長林欽榮出席座談會，向投資方招商，參與岡山地開發。記者王昭月／攝影
高市副市長林欽榮出席座談會，向投資方招商，參與岡山地開發。記者王昭月／攝影

高雄市政府為推進岡山地區發展，首創「雙引擎」模式，將新建行政中心工程與舊行政中心都更工程2案綁成1標公開招商，藉此縮短開發時程，加速活絡北高雄發展。都發局今早召開首場招商座談會，吸引興富發等上市建商出席，全案最快明年2月招商，年底可望完成選商。

高市都發局今早在萬豪酒店舉辦「高雄市岡山區岡山段82-2 地號等10 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業」招商座談會，數10家產壽險、資產管理、地產開發、建設公司等投資商與會。

副市長林欽榮親自出席向投資方招手，指舊岡山行政中心建物已逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，市府考量岡山是S科技廊帶業發展軸帶的核心城鎮，計畫將遷建行政中心至鄰近87期重畫區的機15用地重工遠新行政中心，舊行政大樓則採更新重建，以公辦都更方式將兩案併一案統包，同時開發，這是全台首創的「雙引擎」模式。

林欽榮表示，高雄市合併10年以來，縣區很多鄉鎮市公所都已老舊，岡山此案列為公共建設，用公辦都更方式推動，2027年捷運RK線通車後整體發展，後勢可為。此案也提供6大誘因，包括公辦都更投資共負比專業合理；都發局搭配都更168專案加速審議；機15新行政中心取得使用執照點交6個月內完成搬遷；航高放寬達94.44米得使容積充分運用，且市府不分配舊址房地。

大高雄不動產商業同業公會理事長洪光佐表示，岡山是S科技廊帶核心區，且舊行政中心所在的舊城區，目前是一地難求，對建商而言，取得此案後，即可取得1900坪珍稀土地，因此備受矚目，未來開發後，以現在的造價成本估算，單坪進價有機會攻上35萬以上，在市府提供良好的開發權變方式下，預估這起招商案應十分搶手。

高市都發局今早在萬豪酒店舉辦「高雄市岡山區岡山段82-2 地號等10 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業」招商座談會。記者王昭月／翻攝
高市都發局今早在萬豪酒店舉辦「高雄市岡山區岡山段82-2 地號等10 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業」招商座談會。記者王昭月／翻攝
岡山區位在南台灣S科技廊帶軸帶核心地段，未來發展可期，高市將在鄰87期重畫區利用機15用地新建岡山區行政大樓。記者王昭月／翻攝
岡山區位在南台灣S科技廊帶軸帶核心地段，未來發展可期，高市將在鄰87期重畫區利用機15用地新建岡山區行政大樓。記者王昭月／翻攝

岡山 都更 高雄市

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