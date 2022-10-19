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陸禁台石斑魚 農委會近日放寬水產種苗場貸款上限

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
近期農委會近期放寬規定，飼養體長5英吋以下水產種苗場，養殖面積每1千平方公尺最高可貸到300萬元，調幅超過6倍。圖／立委邱志偉服務處提供
近期農委會近期放寬規定，飼養體長5英吋以下水產種苗場，養殖面積每1千平方公尺最高可貸到300萬元，調幅超過6倍。圖／立委邱志偉服務處提供

陸今年6月禁止進口台灣石斑魚，漁業署針對石斑產業提出補貼措施，但專案貸款因未區分成魚與魚苗，導致養殖面積較小的水產種苗場貸款額度低、資金周轉壓力大；經民代爭取後，近期農委會近期放寬規定，飼養體長5英吋以下水產種苗場，養殖面積每1千平方公尺最高可貸到300萬元，調幅超過6倍。

高雄茄萣為石斑魚水產種苗主要養殖區域，永安區則為成魚養殖區，因陸禁台石斑魚都受到影響；漁業署提加強補貼、增加凍存量等措施，及推廣學生營養午餐使用，降低衝擊。

但貸款補貼中，因以養殖面積界定貸款金額，讓養殖面積遠小於成魚的水產種苗場資金壓力遽增，加上漁業署鼓勵石斑魚養殖時間拉長，讓魚苗出貨量銳減，考量部分水產種苗業者，養殖面積本來不大，但貸款額度比照成魚養殖場，對業者不公。

經業者向立委邱志偉陳情，盼漁業署可放寬水產種苗場的貸款上限；邱於月間邀集漁業署、農業金融局協調，並請業者說明水產種苗業的狀況，獲中央同意上調貸款額度，農委會也在10月公告調升。

據公告指，石斑魚水產種苗業者飼養魚苗體長5英吋以下，從原本每分地可以貸款50萬，提高為每1千平方公尺可貸款300萬，調整幅度超過6倍，藉此減緩水產種苗業者的資金壓力。

邱志偉表示，台灣養殖石斑魚品種多元，青斑、龍虎斑及龍膽石斑口感不同，價位也不一樣，從家庭餐桌到宴客都有相應石斑魚種可供挑選，適於在地推廣食用，待漁業署冷鏈物流量能增加後，他也允諾會在立院要求農委會加強國際推廣。

近期農委會近期放寬規定，飼養體長5英吋以下水產種苗場，養殖面積每1千平方公尺最高可貸到300萬元，調幅超過6倍。圖／立委邱志偉服務處提供
近期農委會近期放寬規定，飼養體長5英吋以下水產種苗場，養殖面積每1千平方公尺最高可貸到300萬元，調幅超過6倍。圖／立委邱志偉服務處提供
近期農委會近期放寬規定，飼養體長5英吋以下水產種苗場，養殖面積每1千平方公尺最高可貸到300萬元，調幅超過6倍。圖／立委邱志偉服務處提供
近期農委會近期放寬規定，飼養體長5英吋以下水產種苗場，養殖面積每1千平方公尺最高可貸到300萬元，調幅超過6倍。圖／立委邱志偉服務處提供

漁業署 農委會 邱志偉

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