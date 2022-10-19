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影／金防部拆除老舊戰車老兵不捨 縣府要求暫停將接管

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金防部近期執行戰車武器的汰舊，包括西園、東村、蜈蚣山、古崗、劉澳等處的廢棄戰車全遭拆除。圖／讀者提供
金防部近期執行戰車武器的汰舊，包括西園、東村、蜈蚣山、古崗、劉澳等處的廢棄戰車全遭拆除。圖／讀者提供

金防部近期執行戰車武器的汰舊，包括西園、東村、蜈蚣山、古崗、劉澳等處的廢棄戰車全遭拆除，此舉引起各界譁然，金門縣長楊鎮浯昨晚在第一時間接獲相關訊息後，立即致電金防部指揮官陳忠文，希望暫停執行該計畫。

目前軍方將戰車武器暫時集中處理，並未辦理拆解，軍方表示後續將配合縣府重新檢視相關汰廢軍品的處理方式。

金門縣府從本月15日展開「金門老兵召集令」的活動，得知不少老舊戰車遭拆除，不少老兵覺得不捨，直說縣府一邊辦活動邀他們回營區看看，一邊又拆除他們的回憶，讓他們情何以堪。

楊鎮浯表示，金防部依照相關作業準則進行軍品汰除，是依其軍方相關規定辦理，但站在縣府的立場，不論是戰車還是各式火砲武器，都是金門這座飽受烽火的小島曾經的歷史記憶與戰地文化重要元素，縣府會主動爭取將相關的物件做妥善的保存與接管活化。

楊鎮浯表示，對於相關軍方汰廢軍品的處理，縣府去年10月13日即配合軍方辦理會勘，其後並正式函文予金防部，明確建議軍方應將相關戰車等汰廢軍品保留於現地，以結合時空背景，針對裝備現況殘舊之軍品，也建議軍方比照歐厝海灘戰車模式以現況陳展。

針對此次軍品汰除爭議，楊鎮浯也重申縣府對於相關汰廢軍品保存維護的立場：

一、汰廢軍品裝備為戰地文化重要資產，且汰廢軍品承載過去百萬曾於金門服役軍友的軍旅記憶，基於保留戰地歷史文化，建議汰廢軍品應優先於現地保留，且未來得視營區釋出時程，再行研議陳展方式。

二、部分裝備現況多已老舊不堪，整修不易，倘軍方有保存困難之問題，將由縣府與軍方協調接管，未來若確認陳展，得視裝備情況比照歐厝海灘戰車模式，以現況陳展，免予修整，並得與地景結合，展現戰地場域的特色氛圍。

三、縣府將主動邀集金門國家公園及金防部，成立協調機制，針對每年汰除軍品保存價值及後續處理方式共同研議處理模式。

縣府強調，日前遭移除的5部戰車，將與軍方協調由縣府接管，後續將與各權責單位討論後，移展至縣屬景點，讓這些承載著過往戰地歲月與歷史印記的重要資產，能夠繼續以不同的方式，來訴說著那段可歌的歲月與曾經。

金門不少碉堡旁的戰車，都是曾經的歷史記憶與戰地文化重要元素，縣府強調會主動爭取將相關的物件做妥善的保存與接管活化。圖／讀者提供
金門不少碉堡旁的戰車，都是曾經的歷史記憶與戰地文化重要元素，縣府強調會主動爭取將相關的物件做妥善的保存與接管活化。圖／讀者提供

金門 楊鎮浯 老兵

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