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秋日饗宴！10月23日帶著毛孩到高雄凹子底森林公園野餐去

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
毛孩秋日野餐趣活動當天，將展現為寵物設計的專屬產品。圖／高市青年局提供
毛孩秋日野餐趣活動當天，將展現為寵物設計的專屬產品。圖／高市青年局提供

高雄市政府繼舉辦「員工友善寵物日」之後，青年局接棒在10月23日舉辦「毛孩秋日野餐趣」活重，邀市民帶寵物到凹子底森林公園一起享受午後悠閒的野餐時光。

高雄市副市長史哲表示，野餐風氣日漸盛行，更多民眾能在閒暇之餘走出戶外，體驗大自然的美好，這次活動搭配輕戶外野餐的趨勢，希望市民能在後疫情期間，帶著心愛的毛小孩親近大自然、感受陽光。

搭配台灣設計展10月在高雄掀起的熱潮，這場寵愛毛小孩的野餐活動也邀高雄在地青年設計師TAKO BOOM，展示為寵物系列產品業者打造的全新設計。青年局長張以理指出，這次野餐活動將「黃金盾體驗店」移至現場，會提供民眾更多不一樣的產品新體驗。

青年局表示，野餐日當天也會由高雄市獸醫師公會提供毛寶貝簡易健檢服務，並邀請寵物網紅「雪橇犬麥可噗優和緬因喬鈮喵」與大家相見，身為「狗醫生大使」成員之一的「銤爾」與「噗優」將撫癒大家。

現場也設有多種寵物體驗活動，只要打卡拍照上傳社群網站，即可領取限量寵物食用雞蛋糕及試用包，趣味競賽得獎組別還能獲得精美小禮物。

毛孩秋日野餐趣活動當天，現場將提供毛孩簡易美容服務。圖／高市青年局提供
毛孩秋日野餐趣活動當天，現場將提供毛孩簡易美容服務。圖／高市青年局提供

野餐 寵物 青年

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