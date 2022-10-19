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陳其邁公費念醫未盡義務 3醫師公會發聲明譴責選舉操作

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁被爆公費念醫科卻未善盡責任，醫師公會全國聯合作等三大公會聯合發表聲明譴責爆料係選舉操作。圖／翻攝自醫師公會全國聯合會臉書官網
高雄市長陳其邁被爆公費念醫科卻未善盡責任，醫師公會全國聯合作等三大公會聯合發表聲明譴責爆料係選舉操作。圖／翻攝自醫師公會全國聯合會臉書官網

台北市議員王鴻薇爆料高雄市長陳其邁當年公費念醫科未盡義務，陳其邁回應早已返還相關費用，陣營並批王鴻薇未查證就抹黑。醫師公會全國聯合會、高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會昨天罕見發布聯合聲明譴責，認為不應以錯誤資訊操作選舉。

醫師公會聯合聲明指出，陳其邁30多年前自中山醫學院醫學系畢業，取得醫師執照後隨即投入當時較冷門的公衛領域，之後以優異成績自台大公共衛生研究所畢業。立委期間，主導通過「菸害防制法」、騎機車強制戴安全帽、催生疾病管制局、追蹤毒澱粉與黑心油等事件，設立食安基金與修正「食品安全衛生管理法」。SARS時也協助時任衛生署長陳建仁完成相關立法，有效控制疫情。

聲明並指，陳其邁任行政院副院長時期發揮公衛專業，推動新型肺炎相關防疫措施，包括登機檢疫、健保卡註記警示地區旅遊史、口罩實名制等。擔任高雄市長更有多項超前部署防疫創舉，包括廣設疫苗接種站、高齡長輩採「宇美町式」施打、診所一站式服務等，從看診、判陽、領藥、居家照護，提供市民完整服務，對醫界與人民健康的貢獻，不容抹煞。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明說，陳其邁雖未投入臨床工作，但擔任立委、行政院副院長及市長任內推動多項公衛及健保醫療政策，嘉惠國人，不應以不實言論、錯誤資訊進行選舉操作。

高雄市長陳其邁被爆公費念醫科卻未善盡責任，醫師公會全國聯合作等三大公會聯合發表聲明譴責爆料係選舉操作，力挺陳其邁。圖／本報資料照
高雄市長陳其邁被爆公費念醫科卻未善盡責任，醫師公會全國聯合作等三大公會聯合發表聲明譴責爆料係選舉操作，力挺陳其邁。圖／本報資料照

醫師 陳其邁 高雄市長

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