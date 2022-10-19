聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞灣公辦都更大樓 邀安藤忠雄設計

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄報導

高雄亞灣區是5G AIoT重點場域，占地5.3公頃特貿三用地以公辦都更方式推動，投資規模776億元。興富發、國揚及國城建設搶進，國城旗下「智匯方舟」聯盟邀知名建築大師安藤忠雄設計規畫，昨天跨海線上簽約。據知，設計費突破億元，副市長林欽榮說，希望此案成台灣地標，也是高雄亞灣之鑰。

國城建設總裁、「智匯方舟」董事洪平森說，邀請安藤忠雄出馬，希望汲取國際大師養分，打造高雄亞灣成為世界智慧城，帶動高雄實質提升，也讓台灣更好。

都發局指出，特貿三南、北三處基地合計5.3公頃，民間投資額約776億元，其中特貿三南之南基地，預估投資金額達106億元，配置一棟45樓、高172公尺住商大樓，及一棟29樓、高度112公尺高商辦大樓，國城建設及高興昌鋼鐵公司籌組智匯方舟公司執行，結合智匯學院、托育家園、安藤在台首座光影美術館等微型創新園區。

南之南基地委託日本建築大師安藤忠雄設計，昨天辦線上簽約記者會，林欽榮等人見證。安藤忠雄說，高雄與日本神戶基地環境雷同，激起他挑戰的雄心，將把青蘋果精神發揮在建築設計上，帶動城市青春活力。都發局指出，地主台電及市府將分回約10萬坪樓板空間。

建築 日本

延伸閱讀

「特貿三5GAIOT園區」今簽約 攜手安藤忠雄打造台灣首座「安藤宅」建案

安藤忠雄迷看過來！高雄亞灣特貿三創新園區今天簽約

高雄市舊總圖開發案動土 打造21層樓高A級商辦

市政副手傳以考績恐嚇官員 陳其邁：每條生命都可貴

相關新聞

金門花崗石醫院 老兵籲活化

金門縣具戰備與歷史意義的花崗石坑道醫院，曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，2007年走入歷史，如今卻成為一處廢墟。...

亞灣公辦都更大樓 邀安藤忠雄設計

高雄亞灣區是5G AIoT重點場域，占地5.3公頃特貿三用地以公辦都更方式推動，投資規模776億元。興富發、國揚及國城建...

廣角鏡／認養海岸

擁有美麗貝殼沙的墾丁砂島海岸，昨天由國境之南生態文化發展協會接手認養，期盼結合民間力量守護海岸之美。

影／全國民宿業者齊聚金門 探討後疫情未來定位及走向

「2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」今年移師金門舉辦，今天在台開風獅爺購物中心盛大開幕，金門縣長楊鎮浯也到場歡迎各縣...

花崗石坑道醫院成廢墟 校友老兵盼活化成博物館

具有戰備與歷史意義的花崗石坑道醫院，曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，於96年正式走入歷史，由縣府接管，但如今卻成...

大學室友談陳其邁求學過程 棄臨床高薪走公衛幫助更多人

高雄市長陳其邁棄醫從政，被藍營民代質疑「家境富裕占公費名額沒盡義務」，陳其邁強調已返還公費，後來攻讀公衛碩班，投入公共領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。