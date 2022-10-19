亞灣公辦都更大樓 邀安藤忠雄設計

高雄亞灣區是5G AIoT重點場域，占地5.3公頃特貿三用地以公辦都更方式推動，投資規模776億元。興富發、國揚及國城建設搶進，國城旗下「智匯方舟」聯盟邀知名建築大師安藤忠雄設計規畫，昨天跨海線上簽約。據知，設計費突破億元，副市長林欽榮說，希望此案成台灣地標，也是高雄亞灣之鑰。

國城建設總裁、「智匯方舟」董事洪平森說，邀請安藤忠雄出馬，希望汲取國際大師養分，打造高雄亞灣成為世界智慧城，帶動高雄實質提升，也讓台灣更好。

都發局指出，特貿三南、北三處基地合計5.3公頃，民間投資額約776億元，其中特貿三南之南基地，預估投資金額達106億元，配置一棟45樓、高172公尺住商大樓，及一棟29樓、高度112公尺高商辦大樓，國城建設及高興昌鋼鐵公司籌組智匯方舟公司執行，結合智匯學院、托育家園、安藤在台首座光影美術館等微型創新園區。

南之南基地委託日本建築大師安藤忠雄設計，昨天辦線上簽約記者會，林欽榮等人見證。安藤忠雄說，高雄與日本神戶基地環境雷同，激起他挑戰的雄心，將把青蘋果精神發揮在建築設計上，帶動城市青春活力。都發局指出，地主台電及市府將分回約10萬坪樓板空間。