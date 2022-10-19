金門花崗石醫院 老兵籲活化

金門縣具戰備與歷史意義的花崗石坑道醫院，曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，2007年走入歷史，如今卻成為一處廢墟。國防醫學院的校友老兵看到醫院荒蕪，不勝欷吁，建議縣府開發成博物館或紀念館保存，將成為金門的觀光財。

縣府財政處長孫國智回應，老兵們的建議都是很好的方向，但公部門執行博物館，初期布建問題不大，但後續經營跟管理是很大的問題。該處的量體過大，在小三通沒恢復前，不確定因素太多，招商不易。

國防醫學院校友會長張嘉訓在受訪時表示，很多校友當年都在此投入很多心力，大家看到此地成為廢墟，覺得很可惜。

前花崗石醫院院長孫卓卿說，花崗石醫院成立25載，為戰地緊急醫療做了很多貢獻，當初建立金門首個洗腎中心，醫師陣容中不乏名醫，曾救過無數金門人的生命。花崗石醫院是全世界唯一有運作的大規模坑道醫院，特殊性獨一無二，曾有人提倡做酒窖，他覺得不合適，因為金門有很多坑道可做，他建議做博物館，以3D的或AR的高科技方式，讓昔日的情景重現。

當年在軍醫署負責分配護理師來金門支援的鄭美玉說，當時很多女生抽到，哭到不行，因為以前交通不便，要很久才能回家一趟，都是「夫離子散」，後來改用電腦排名算積分的方式，公平分配，且只要來金門支援，回去都有機會調好缺。