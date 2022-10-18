快訊

父子海釣遭40噸「正獵食」巨鯨噴出海面 超近距離驚悚直擊片曝光

進入秋冬空品不良季節 高市實施即時空品應變措施

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁要求環保局加強應變，持續落實各項空品改善措施，即時啟動相關應變作為。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁要求環保局加強應變，持續落實各項空品改善措施，即時啟動相關應變作為。圖／高市府提供

時序進入秋冬空品不良季節，高雄市政府今天召開市政會議及防疫會議，提出因應空品不良季節的應變作為，已率先針對固定、移動、逸散汙染源加以改善及專案稽查，並加嚴空氣不良應變措施，擴大公私場所降載減排。市長陳其邁要求環保局加強應變，持續落實各項空品改善措施，即時啟動相關應變作為。

環保局表示，近3年來高雄空氣品質已有改善，空氣品質良率(AQI≦100)邁向連續三年突破8成，細懸浮微粒濃度為歷年最低。時序進入秋冬空氣不良季節，根據環保署預測，今年10至12月氣候「略偏暖」，垂直擴散條件尚可，整體空品大致普通。然而北方降雨偏少，易有境外汙染物移入累積，請民眾務必自我防護、多加留意。

因應空氣不良季節，環保局指出，除透過加速減煤、專案稽查工業區等改善固定源，另針對空氣品質維護區管制、串聯綠色交通網路，以改善移動汙染源。根據現有法令，當日任一測站實際 AQI>100應啟動應變，高市則加嚴到預報隔日達AQI>100，當晚提前啟動夜間應變，同時擴大公私場所降載減排，初級預警AQI>100，要求大型汙染源，包括中鋼、中油、台電、台塑等，降載或提升防制設備效率；中級AQI>150則擴大要求轄內大型汙染源，共35家啟動降載或提升設備效率。

空氣品質

延伸閱讀

高市議會寒冬送暖22日登場 偏鄉還有郵差宅配到家

空品標準長期低於WHO 環團籲朝野立委提案加嚴

屏東馬明天起跑！3路段交管、空品良好將降成普通

影／台中空品？盧秀燕：空汙季抬頭看看天空就知道了

相關新聞

陳其邁公費念醫賠款 徐巧芯：「一面演暖男一面又是投機的人」

針對高雄市長陳其邁公費念醫學院，最後卻賠款未盡義務一事。國民黨市長參選人柯志恩說，醫學公費生的設計是強調要服務缺乏醫療資...

影／全國民宿業者齊聚金門 探討後疫情未來定位及走向

「2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」今年移師金門舉辦，今天在台開風獅爺購物中心盛大開幕，金門縣長楊鎮浯也到場歡迎各縣...

花崗石坑道醫院成廢墟 校友老兵盼活化成博物館

具有戰備與歷史意義的花崗石坑道醫院，曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，於96年正式走入歷史，由縣府接管，但如今卻成...

大學室友談陳其邁求學過程 棄臨床高薪走公衛幫助更多人

高雄市長陳其邁棄醫從政，被藍營民代質疑「家境富裕占公費名額沒盡義務」，陳其邁強調已返還公費，後來攻讀公衛碩班，投入公共領...

搭台灣好行鵬琉線有驚喜 拍照上傳送名產伴手禮

為方便外地遊客到屏東小琉球和東港大鵬國家風景區旅遊，首條高鐵左營站直達東港的台灣好行「大鵬灣琉球線」前年9月1日啟航，為...

電線盤網紅椅亮相 金寧社區聯合小旗艦成果超吸睛

已經執行第3年的金寧鄉聯合小旗艦計畫，今年由「古寧頭社區發展協會」負責主導，帶領榜林社區、盤山社區、安岐社區及西浦頭社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。