進入秋冬空品不良季節 高市實施即時空品應變措施

時序進入秋冬空品不良季節，高雄市政府今天召開市政會議及防疫會議，提出因應空品不良季節的應變作為，已率先針對固定、移動、逸散汙染源加以改善及專案稽查，並加嚴空氣不良應變措施，擴大公私場所降載減排。市長陳其邁要求環保局加強應變，持續落實各項空品改善措施，即時啟動相關應變作為。

環保局表示，近3年來高雄空氣品質已有改善，空氣品質良率(AQI≦100)邁向連續三年突破8成，細懸浮微粒濃度為歷年最低。時序進入秋冬空氣不良季節，根據環保署預測，今年10至12月氣候「略偏暖」，垂直擴散條件尚可，整體空品大致普通。然而北方降雨偏少，易有境外汙染物移入累積，請民眾務必自我防護、多加留意。

因應空氣不良季節，環保局指出，除透過加速減煤、專案稽查工業區等改善固定源，另針對空氣品質維護區管制、串聯綠色交通網路，以改善移動汙染源。根據現有法令，當日任一測站實際 AQI>100應啟動應變，高市則加嚴到預報隔日達AQI>100，當晚提前啟動夜間應變，同時擴大公私場所降載減排，初級預警AQI>100，要求大型汙染源，包括中鋼、中油、台電、台塑等，降載或提升防制設備效率；中級AQI>150則擴大要求轄內大型汙染源，共35家啟動降載或提升設備效率。