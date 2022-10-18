金門地檢署前進金大進行反賄選宣導 宣誓意味濃厚
距離年底選舉僅剩不到40天，金門地檢署今天前進金門大學進行「反賄選宣導-防止金錢、暴力介入校園」講座，除強調地檢署查賄、反賄之決心外，更讓學生能認識反賄選的重要性，協助建構正確法治觀念。據了解，金門大學向來被各候選人視為「兵家必爭之地」，檢方此舉宣誓意味濃厚。
金門地檢署主任檢察官劉建志表示，為因應11月26日地方公職人員選舉到來及提升學生的法治素養，以杜絕賄選黑手伸入校園，他特於10月5、18日前進金門大學校區進行「反賄選宣導」講座。
劉建志提及，金門大學為金門地區的最高學府，學生來自全台各地，而有投票權的學生不在少數，因此被各候選人視為「兵家必爭之地」的大票倉；此次選舉有可能是很多學生的初體驗，為避免思想單純及「首投族」學生落入選舉犯罪中，才前進校區進行反賄選宣導，具有指標性意義。
劉建志在課程中，除教導學生如何檢舉賄選外，也鼓勵學生面對賄選時，能勇於檢舉；另外，也說明買票、賣票之刑責，及運用昔日學生因收5000元賄款遭查獲之媒體報導，提醒與會學生要有所警惕，務必建立守法觀念，勿因一時失察或貪念而觸法網。
活動最後，也舉辦有獎徵答方式與學生互動，除教導學生認識樁腳買票行為態樣及因應方式，更再次提醒「買票最高關十年」、「賣票最高關三年」等法律規定，呼籲學生切勿受候選人、樁腳金錢引誘，而以身試法，斷送自身之前途。
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