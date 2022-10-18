金門地檢署前進金大進行反賄選宣導 宣誓意味濃厚

距離年底選舉僅剩不到40天，金門地檢署今天前進金門大學進行「反賄選宣導-防止金錢、暴力介入校園」講座，除強調地檢署查賄、反賄之決心外，更讓學生能認識反賄選的重要性，協助建構正確法治觀念。據了解，金門大學向來被各候選人視為「兵家必爭之地」，檢方此舉宣誓意味濃厚。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，為因應11月26日地方公職人員選舉到來及提升學生的法治素養，以杜絕賄選黑手伸入校園，他特於10月5、18日前進金門大學校區進行「反賄選宣導」講座。

劉建志提及，金門大學為金門地區的最高學府，學生來自全台各地，而有投票權的學生不在少數，因此被各候選人視為「兵家必爭之地」的大票倉；此次選舉有可能是很多學生的初體驗，為避免思想單純及「首投族」學生落入選舉犯罪中，才前進校區進行反賄選宣導，具有指標性意義。

劉建志在課程中，除教導學生如何檢舉賄選外，也鼓勵學生面對賄選時，能勇於檢舉；另外，也說明買票、賣票之刑責，及運用昔日學生因收5000元賄款遭查獲之媒體報導，提醒與會學生要有所警惕，務必建立守法觀念，勿因一時失察或貪念而觸法網。