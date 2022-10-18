影／全國民宿業者齊聚金門 探討後疫情未來定位及走向

「2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」今年移師金門舉辦，今天在台開風獅爺購物中心盛大開幕，金門縣長楊鎮浯也到場歡迎各縣市的民宿及觀光相關產業代表出席，希望大家能多給金門旅遊業一些指導，讓金門的觀光能越來越好。

這項全國民宿界年度盛會，今年度在交通部觀光局及金門縣政府大力支持下，移師金門，活動主會場在台開風獅爺購物中心舉辦，今天展開一連三天的精彩活動。

活動除了規劃豐富的課程供民宿業者持續進修之外，也安排了在地參訪及手作體驗等深度行程，將產業、政府部門與學者專家齊聚一堂，並配合2030觀光政策白皮書，在民宿產業輔導、提升數位行銷能力、優化遊客在地體驗服務與銷售、創造好客民宿品牌形象等部分進行深度討論，並聚焦後疫情時代民宿產業的發展及方向。

楊鎮浯在致詞時表示，金門有很多獨一無二的特色風景，例如閩南式建築、戰地史蹟、僑鄉文化、自然生態等，歡迎與會貴賓一起發現金門的美好，把這些一起推薦給所有的好朋友。

他也提及，金門適合「漫遊」，適合靜下心來看金門，會發現金門有太多驚艷的地方，不管是人文、地理、景點、美食、美酒等隨處可見，希望與會貴賓把握在金門的機會，好好的體驗金門不同層次的美。

觀光處長丁健剛表示，今年適逢金門縣解除戰地政務管制，並開放觀光旅遊屆滿30週年，活動內容除了與全台各縣市的民宿夥伴分享金門從戰地管制走向海上公園的蛻變過程外，也會共同研討民宿產業在經歷新冠肺炎衝擊的後疫情時代，全國民宿的定位及未來走向。

丁健剛提到，不論是金門從戰地政務走向觀光旅遊的蓬勃發展，或是全國民宿業者經歷新冠肺炎疫情將近三年的蟄伏，2022年對於金門及全國民宿都別具意義，期盼民宿產業在經歷疫情過後、國門開啟之時，能夠破繭而出華麗蛻變，迎向產業的另一高峰。