花崗石坑道醫院成廢墟 校友老兵盼活化成博物館

具有戰備與歷史意義的花崗石坑道醫院，曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，於96年正式走入歷史，由縣府接管，但如今卻成為一處廢墟。國防醫學院的校友老兵和眷屬87人，最近到金門參與「老兵召集令」，看到醫院荒蕪，不勝欷噓，建議縣府開發成博物館或紀念館保存，將成為金門的觀光財。

縣府財政處長孫國智回應，老兵們的建議都是很好的方向，但他也坦言，公部門執行博物館，初期佈建的問題不大，但後續經營跟管理是很大的問題；若未來有規劃活化，會朝向此方向研議；但該處的量體過大，在小三通沒恢復前，不確定因素太多，招商不易。

國防醫學院校友會長張嘉訓在受訪時表示，很多校友當年都在此投入很多心力，大家看到此地成為廢墟，覺得很可惜，期盼縣府能好好活化，讓這個全世界規模最大的坑道醫院，能成為博物館。

民國83年至86年曾擔任花崗石醫院院長的孫卓卿也說，花崗石醫院成立25載，為當地的緊急醫療做了很多貢獻，當初建立金門首個洗腎中心，讓在地民眾洗腎不用再跑到台灣，此外，各科醫師陣容整齊，當中不乏國內名醫，曾經救過無數金門人的生命，當時金門日報經常有民眾署名感謝某位醫師仁心仁術救回親友性命的謝啟。

孫卓卿說，花崗石醫院是全世界唯一有運作的大規模坑道醫院，其特殊性是獨一無二，曾有人提倡做酒窖，他覺得不合適，因為金門有很多坑道可做，他建議做博物館，以3D的或AR的高科技方式，讓昔日的情景重現。

至於流傳許久的鬧鬼傳聞， 孫卓卿認為不可信，僅透露，冰大體的冰櫃都是「成雙成對」，只要先送進來一個大體，不到一周就會再進來一個，讓他覺得很邪門。

當年在軍醫署負責分配護理師來金門支援的鄭美玉說，當時很多女生抽到這裡，也是哭到不行，因為以前交通不便，要很久才能回家一趟，都是「夫離子散」，他們後來改用電腦排名算積分的方式，公平分配，且只要來金門支援，回去都有機會調好缺。

陳信雄與張本中兩人是國防醫學院同學，曾先後來金門服務，後來重回開業以服務鄉親，張本中說，他一畢業就下部隊，當時就抽到「金馬獎」，他在78年到80年在花崗石醫院服務，89年再回來開惠明眼科診所，一直到現在。

在金門開設陳耳鼻喉科的陳信雄則說，他是84年才來金門支援，他說，當時專科醫師很少，他回憶當時金門剛開放觀光沒多少，他跟一批來金門「支援」的酒店小姐同班機，她們一下機就被接走，他則等很久，都沒人來接，後來還是請軍機場福利社幫忙聯繫，才得知被遺忘；他說，晚間一到醫院，就開始看診，且一看就是100多人，一直看到凌晨1點多，還造成醫院周邊大塞車，讓他印象超深刻。