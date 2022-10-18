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大學室友談陳其邁求學過程 棄臨床高薪走公衛幫助更多人

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午到鳳山出席經貿文教後援總會成立大會，陳入場前受訪說，台北市議員王鴻薇指摘的說法不是事實，他20多年前已返還醫科公費生學費，一切合乎規定。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天上午到鳳山出席經貿文教後援總會成立大會，陳入場前受訪說，台北市議員王鴻薇指摘的說法不是事實，他20多年前已返還醫科公費生學費，一切合乎規定。記者王慧瑛／攝影

高雄市長陳其邁棄醫從政，被藍營民代質疑「家境富裕占公費名額沒進義務」，陳其邁強調已返還公費，後來攻讀公衛碩班，投入公共領域發揮專長。高雄市醫師公會常務理事蔡昌學說，若想賺錢大可專心當醫師，陳其邁選擇一條非典型的路，轉入公衛領域也是助人，醫師公會全聯會將發聲明聲援陳其邁。

蔡昌學也是中山大學醫學系畢業，和陳其邁差7屆，陳其邁畢業時，換他入學。蔡昌學和陳其邁私交不錯，蔡昌學說，聽一些共同醫師朋友提起，陳其邁大學階段成績不錯，當年公費生通常到榮民醫院、衛生所服務，陳其邁選擇繼續攻讀公衛研究所，走一條非典型的路。他認為，陳其邁不是養尊處優、怕吃苦，若真想賺錢大可行醫，「頭殼壞去才不當醫生吧！」

蔡昌學說，陳其邁當立委期間修了許多重要法案，當行政院副院長期間，因為有公衛訓練，防疫得心應手，證明「不當醫生一樣可以助人，而且是幫助更多人」。

陳其邁表示，他是1991從中山大學醫學系畢業，也通過國家考試及專技高考及格，順利考取醫師執照。考量當時台灣亟缺公衛醫師，所以我就進入台大醫學院公共衛生研究所，專研預防醫學。

陳其邁1991年進入台大醫學院公共衛生所預防醫學組就讀，他提到，1993年從台大公衛所畢業那一年，台大公衛學院從醫學院從獨立出來，他當時論文指導教授林瑞雄是首任院長。

大學同窗、燕巢衛生所退休主任高文要和陳其邁認識超過30年，兩人大學時期是室友關係。高文要說，當年中山醫公費生比自費生聯考成績高5分，當年經濟較弱勢的醫科生大多選國防醫學院，指陳其邁占窮孩子名額不正確。高也說，陳其邁大學成績不錯，自我要求高，大一曾在辯論比賽嶄露頭角。

高文要回顧說，陳其邁大六、大七階段曾到林口長庚醫院實習，之後也到六龜等偏鄉從事義診服務，陳其邁攻讀公衛領域沒走上臨床的路，成為公衛醫師、公衛市長，能關照的對象更廣。他觀察，陳其邁性格富有正義感，懷抱醫者關懷放棄臨床高薪，絕不是投機的人，不會想占國家便宜，應該尊重每個人的人生選擇。

高雄市長陳其邁今天上午到鳳山出席經貿文教後援總會成立大會，陳入場前受訪說，台北市議員王鴻薇指摘的說法不是事實，他20多年前已返還醫科公費生學費，一切合乎規定。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天上午到鳳山出席經貿文教後援總會成立大會，陳入場前受訪說，台北市議員王鴻薇指摘的說法不是事實，他20多年前已返還醫科公費生學費，一切合乎規定。記者王慧瑛／攝影

陳其邁 醫師 衛生所

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