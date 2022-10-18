搭台灣好行鵬琉線有驚喜 拍照上傳送名產伴手禮

為方便外地遊客到屏東小琉球和東港大鵬國家風景區旅遊，首條高鐵左營站直達東港的台灣好行「大鵬灣琉球線」前年9月1日啟航，為拉抬疫後的出遊熱度， 鵬管處除與在地觀光業者推出多款超值行程套票，客運業者也啟動網路預約訂票系統，來回優惠價250元，並於即日起推出「我與台灣好行」有約會拍照上傳送名產伴手禮活動。

台灣好行「大鵬灣琉球線」從高鐵左營站出發，途經東琉線碼頭站、屏客東港站、濱灣碼頭站及大鵬灣等5站，是深入大鵬灣前往小琉球陸運與海運最完美之結合；透過優質的旅遊接駁服務，打造低碳旅遊、綠色永續運輸觀光的嶄新里程碑，更進一步串聯小琉球、東港、大鵬灣，創造藍色海洋旅遊經濟新體驗，從高鐵站至東琉碼頭約50分，至大鵬灣約70分鐘，每天24班。

鵬管處說，只要和東琉線碼頭站的站牌或站體一起自拍，上傳大鵬灣國家風景區管理處FB指定貼文中，憑手機畫面，可直接到碼頭對面的東港味益借問站，可會換到味益鮪魚鬆、華珍煎餅、蜜仔蕃薯糖、小琉球麻花捲或盧家芒果乾等伴手禮一份，總數800份，兌換完為止。