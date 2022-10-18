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搭台灣好行鵬琉線有驚喜 拍照上傳送名產伴手禮
為方便外地遊客到屏東小琉球和東港大鵬國家風景區旅遊，首條高鐵左營站直達東港的台灣好行「大鵬灣琉球線」前年9月1日啟航，為拉抬疫後的出遊熱度， 鵬管處除與在地觀光業者推出多款超值行程套票，客運業者也啟動網路預約訂票系統，來回優惠價250元，並於即日起推出「我與台灣好行」有約會拍照上傳送名產伴手禮活動。
台灣好行「大鵬灣琉球線」從高鐵左營站出發，途經東琉線碼頭站、屏客東港站、濱灣碼頭站及大鵬灣等5站，是深入大鵬灣前往小琉球陸運與海運最完美之結合；透過優質的旅遊接駁服務，打造低碳旅遊、綠色永續運輸觀光的嶄新里程碑，更進一步串聯小琉球、東港、大鵬灣，創造藍色海洋旅遊經濟新體驗，從高鐵站至東琉碼頭約50分，至大鵬灣約70分鐘，每天24班。
鵬管處說，只要和東琉線碼頭站的站牌或站體一起自拍，上傳大鵬灣國家風景區管理處FB指定貼文中，憑手機畫面，可直接到碼頭對面的東港味益借問站，可會換到味益鮪魚鬆、華珍煎餅、蜜仔蕃薯糖、小琉球麻花捲或盧家芒果乾等伴手禮一份，總數800份，兌換完為止。
鵬管處指出，秋冬時節氣候涼爽，是最適合單車旅遊的季節，搭乘「大鵬灣琉球線」在大鵬灣遊客中心站下車，步行幾步就可到大鵬灣單車站，可租借電輔車，輕輕鬆鬆漫遊大鵬灣，探訪海之女神、海上教堂拍網美照、龍貓隧道、濕地，或搭船遊潟湖等景點，也可在官網洽購「環灣輕騎好行雙人套票」，讓單車漫遊變得超級EASY。優惠套票訊息，可至台灣好行官網查詢大鵬灣琉球線超值套票https://reurl.cc/eEl5QM。
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