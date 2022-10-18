電線盤網紅椅亮相 金寧社區聯合小旗艦成果超吸睛
已經執行第3年的金寧鄉聯合小旗艦計畫，今年由「古寧頭社區發展協會」負責主導，帶領榜林社區、盤山社區、安岐社區及西浦頭社區共同提案-「共融相作伙，金寧金幸福!」3個子計畫，共獲縣府核定補助20萬元。
包括縣府社會處長董燊與金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉聯合社區小旗艦計畫參與各社區理事長、總幹事及社會行政科長方小萍等人，今天也一起參與「網美坐這裡˙電纜線盤再生之路工作坊」成果展示，大家都對社區的創意留下深刻印象。
董燊感謝金寧鄉公所積極協助社區推動小旗艦計畫，讚賞小旗艦社區規畫此方案關心在地空間及關懷長者，另感謝台電提供在地回收電線盤，透過專業工藝師教學，發揮巧思製作特色「電纜線盤再生椅」實用環保又具創意，也讓社區打造友善長者生活環境及創造網美打卡點增加社區曝光率，
董燊也期許透過社區、公所及縣府持續合作，提高社區延續辦理旗艦後的續航活動能力，及落實福利社區化之目標，共創幸福金門好生活。
金寧鄉聯合社區小旗艦計畫執行時間8月至11月，內容包含:「網美坐這裡˙電纜線盤再生之路」、「親子快樂成長營:科學營」及「守護兒童大手拉小手」，透過本次計畫執行來提升社區居民自我認同及凝聚意識，創造社區特色、藉由親子科學營活動，鼓勵新住民帶領兒童參與活動，讓新住民走入社區，瞭解自己的社區，進而帶動社區參與正能量，本計畫共辦理40場次，共計約630人次參與。
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