國道1號中正交流道高雄門面 技擊館彩繪成大型公共藝術
由國道1號下高雄中正交流道，中正技擊館是首要地標，目前已活化轉型成為苓雅運動中心。高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，今天完成外牆彩繪，市長陳其邁表示，市府以文化藝術重新定義高雄，將運動結合藝術、街頭文化，讓此處不只是苓雅運動中心，更是大型公共藝術。
為活化高雄門戶，高雄市政府今年3月改造中正技擊館為苓雅運動中心，並啟動再造中正運動場計畫。苓雅運動中心外牆彩繪由藝術家林熺俊及設計團隊，以簡易色塊、漸層、矩陣、律動及與周邊環境色系融景等理念，發揮創意延伸設計彩繪而成。獨具特色且巧妙融入苓雅迷迷村彩繪街廓，具有揮別傳統，邁向運動新生活的象徵。
今天的完工儀式，由出南方劇團以美麗新世界演出開場，生動傳達高雄對運動及藝術的重視，呼籲支持台灣原創，表達對高雄的在地認同。
陳其邁表示，高雄推廣運動平權，苓雅運動中心是高雄地標，彩繪揭櫫城市美學里程碑，也感謝在地企業虹牌油漆的支持。藝術家林熺俊以文化藝術重新包裝、定義，讓它不再只是一座運動中心，更是一座大型公共藝術。
運發局長侯尊堯表示，苓雅運動中心提供籃球、羽球、健身、瑜珈、新現代五項等多樣的運動選擇，場館內設施空間完善、舒適，開幕以來民眾使用相當活絡，現在又有了繽紛美麗的彩繪外牆，歡迎更多市民朋友加入運動行列，順便來拍照、打卡，標記這座美麗新地標。
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