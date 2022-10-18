快訊

外傳12億高價標下好市多聯名卡？北富銀說話了

蘇貞昌確診！上午立院詢答後身體不適 將隔離7日

國道1號中正交流道高雄門面 技擊館彩繪成大型公共藝術

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，完成苓雅運動中心外牆彩繪，煥然一新。記者徐如宜／攝影
高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，完成苓雅運動中心外牆彩繪，煥然一新。記者徐如宜／攝影

由國道1號下高雄中正交流道，中正技擊館是首要地標，目前已活化轉型成為苓雅運動中心。高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，今天完成外牆彩繪，市長陳其邁表示，市府以文化藝術重新定義高雄，將運動結合藝術、街頭文化，讓此處不只是苓雅運動中心，更是大型公共藝術。

為活化高雄門戶，高雄市政府今年3月改造中正技擊館為苓雅運動中心，並啟動再造中正運動場計畫。苓雅運動中心外牆彩繪由藝術家林熺俊及設計團隊，以簡易色塊、漸層、矩陣、律動及與周邊環境色系融景等理念，發揮創意延伸設計彩繪而成。獨具特色且巧妙融入苓雅迷迷村彩繪街廓，具有揮別傳統，邁向運動新生活的象徵。

今天的完工儀式，由出南方劇團以美麗新世界演出開場，生動傳達高雄對運動及藝術的重視，呼籲支持台灣原創，表達對高雄的在地認同。

陳其邁表示，高雄推廣運動平權，苓雅運動中心是高雄地標，彩繪揭櫫城市美學里程碑，也感謝在地企業虹牌油漆的支持。藝術家林熺俊以文化藝術重新包裝、定義，讓它不再只是一座運動中心，更是一座大型公共藝術。

運發局長侯尊堯表示，苓雅運動中心提供籃球、羽球、健身、瑜珈、新現代五項等多樣的運動選擇，場館內設施空間完善、舒適，開幕以來民眾使用相當活絡，現在又有了繽紛美麗的彩繪外牆，歡迎更多市民朋友加入運動行列，順便來拍照、打卡，標記這座美麗新地標。

高雄市長陳其邁（中）主持苓雅運動中心外牆彩繪落成。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）主持苓雅運動中心外牆彩繪落成。記者徐如宜／攝影
出南方劇團以美麗新世界演出開場，傳達高雄對運動及藝術的重視。記者徐如宜／攝影
出南方劇團以美麗新世界演出開場，傳達高雄對運動及藝術的重視。記者徐如宜／攝影
高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，完成苓雅運動中心外牆彩繪，煥然一新。記者徐如宜／攝影
高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，完成苓雅運動中心外牆彩繪，煥然一新。記者徐如宜／攝影
高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，完成苓雅運動中心外牆彩繪，煥然一新。記者徐如宜／攝影
高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，完成苓雅運動中心外牆彩繪，煥然一新。記者徐如宜／攝影
出南方劇團以美麗新世界演出開場，傳達高雄對運動及藝術的重視。記者徐如宜／攝影
出南方劇團以美麗新世界演出開場，傳達高雄對運動及藝術的重視。記者徐如宜／攝影

藝術家 陳其邁

延伸閱讀

趙天麟聲援陳其邁 諷王鴻薇「圍邁救蔣」

駁王鴻薇爆料 陳其邁：20多前已返還醫科公費生學費

被控拿醫科公費生資源沒履行義務 陳其邁陣營批：烏龍爆料

國民黨：陳其邁公費念醫30年未盡義務 欺世盜名

相關新聞

墾管處誠徵海岸沙灘認養人 鵝鑾鼻社區接手墾丁砂島

墾丁國家公園海岸線長達近百公里，對於源源不斷的沙灘海漂垃圾，墾管處雖不定期舉辦淨灘活動，卻發現怎麼清都清不完，發想以社區...

國道1號中正交流道高雄門面 技擊館彩繪成大型公共藝術

由國道1號下高雄中正交流道，中正技擊館是首要地標，目前已活化轉型成為苓雅運動中心。高雄市政府結合藝術家、設計師團隊，今天...

選情加溫 屏東市長參選人從老人福利戰到動物福利

選情加溫，鎖定貓奴毛主人，屏東市長參選人爭相提出寵物政策。民進黨參選人李清聖今天舉行記者會宣布，當選後將跟進北市、新北市...

高雄圖書通閱車隊串38區大書庫 出車2萬趟送書3千萬冊

高雄圖書通閱車隊成立11年，共出車2萬多趟次、通閱書量達3200萬冊、總里程數超過100多萬公里。高市圖今天在總館廣場舉...

高市議會寒冬送暖22日登場 偏鄉還有郵差宅配到家

高雄市議會結合高雄市慈善團體聯合總會關懷弱勢，今年邁入第12年。今早議長曾麗燕會同慈善總會長張來川合體宣布，111年寒冬...

金門老兵召集令正式開跑 軍醫老兵團重返花崗石醫院

金門老兵召集令正式開跑，首日響應活動的團體是一群出身國防醫學院的校友老兵和眷屬一行87人，大家都說「超想念金門」；近日都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。