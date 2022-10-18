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選情加溫 屏東市長參選人從老人福利戰到動物福利

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
李清聖舉行記者會說明寵物政策，當選後將跟進北市、新北市，由公所專責處理路殺動物，並補助飼主為寵物植入晶片。記者魏斌／攝影
李清聖舉行記者會說明寵物政策，當選後將跟進北市、新北市，由公所專責處理路殺動物，並補助飼主為寵物植入晶片。記者魏斌／攝影

選情加溫，鎖定貓奴毛主人，屏東市長參選人爭相提出寵物政策。民進黨參選人李清聖今天舉行記者會宣布，當選後將跟進北市、新北市，由公所專責處理路殺動物，並補助飼主為寵物植入晶片，李清聖表示，相關費用仍須視路殺動物數量及後續處理模式才能推算規模，但以北市及新北狀況推估，相關支出不大，公所絕對負擔的起。

李清聖說，10多年前家裡曾養過臘腸狗，後來無端走失，全家人外出找了好幾天，兒子哭很久。寵物是人類最好朋友，為此特別提出寵物政策，期盼屏東市成為寵物友善城市。

他強調，當選後會由公所專責處理路殺動物，讓路殺動物不是廢棄物，團隊依北市及新北數據推估，屏市每月路殺動物約有30至40隻，未來研議委託寵物禮儀業者火化，讓路殺動物也獲善終。此外，有民眾反應，寵物植入晶片在屏東縣需負擔100元註冊登記費，到高雄免費，為鼓勵飼主幫寵物植入晶片，未來這筆費用將由公所吸收負擔。

國民黨參選人周佳琪家裡有養2隻流浪狗，她透露，狗狗來到家裡時正好一位親人過世百日，冥冥中的機緣巧合讓家人對其更加憐愛。近來外出拜訪，天氣漸涼，看到街頭公園角落有不少流浪貓狗更感不捨。

周佳琪強調，寵物政策最核心的是價值是尊重生命權、眾生平等，若當選市長將在市區設置寵物公園。

周佳琪表示，許多市民朋友反映，屏東市有寵物公園，卻遠在高屏溪河濱公園，對於每天要遛狗的市民十分不方便，當選市長將審慎選擇評估，在市區設寵物公園，未來也將與流浪動物社團合作，辦理流浪動物的認養活動，並舉辦定期免費動物節育與體檢的活動。

周佳琪家裡養2隻流浪狗，表示若當選市長將在市區規畫寵物公園。圖／取自周佳琪臉書
周佳琪家裡養2隻流浪狗，表示若當選市長將在市區規畫寵物公園。圖／取自周佳琪臉書

寵物 2022大選 屏東縣選舉

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