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墾管處誠徵海岸沙灘認養人 鵝鑾鼻社區接手墾丁砂島
墾丁國家公園海岸線長達近百公里，對於源源不斷的沙灘海漂垃圾，墾管處雖不定期舉辦淨灘活動，卻發現怎麼清都清不完，發想以社區夥伴就近認養方式，把淨灘當成生活的日常，繼高人氣的滿州鄉佳樂水海岸和後壁湖海岸去年找到認養團體後，擁有美麗貝殼沙的墾丁砂島海岸，由國境之南生態文化發展協會接手認養，今天舉行揭牌儀式。
墾管處說，海洋垃圾成為全球關注的焦點，各地都有人以不同方式關心，墾丁國家公園的海線岸有近公里長，除了公部門舉辦淨灘活動外，恆春半島在地人和潛水業者為永續保留美麗海岸線，也會自發性發起淨灘，但海漂垃圾源源不絕，清不勝清，墾管處進而以社區夥伴就近認養方式，希望成為全民運動，盼「淨灘變日常」。
墾管處去年發起淨灘認養，滿州鄉觀光旅遊協會認養傳統衝浪熱點佳樂水海岸、恆春鎮大光社區發展認養高人氣的後壁湖海岸，位於恆春半島南海岸的墾丁砂島至鵝鑾鼻海岸，以擁有美麗潔白、高含量的貝殼沙和珊瑚礁岩聞名，今天由國境之南生態文化發展協會接手認養，負責長達5公里海岸線的淨灘、生態巡守和通報，為期3年。
國境之南生態文化發展協會平日負責龍坑生態保護區的導覽解說，潘姓解說員說，最氣聽到遊客抱怨，墾丁海岸和沙灘很美，但岸上不時可見海漂垃圾，公部片和在地人怎麼都不清一清」；環境是大家的，他平時就會清岸上垃圾，也希望遊客一起動手清，別把自己當成花錢來玩的大爺。
墾管處說，沙灘垃圾以塑膠為最大宗，另餐具、衣物、衛生紙、釣魚、捕魚棄置的漁具也佔極大比例，呼籲民眾、遊客發揮現代國民素養及公德心，秉持對環境的關懷，不製造垃圾、不亂丟垃圾，讓海岸恢復原有美麗景觀，維護海洋生態；也請民眾養成自備環保餐具的習慣，進入墾丁國家公園時，減少使用一次性的用具，以減少垃圾的產生，即使必須丟棄垃圾桶，也請做好垃圾分類。
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