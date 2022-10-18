高雄圖書通閱車隊串38區大書庫 出車2萬趟送書3千萬冊

高雄圖書通閱車隊成立11年，共出車2萬多趟次、通閱書量達3200萬冊、總里程數超過100多萬公里。高市圖今天在總館廣場舉行車隊誓師，將38行政區串成大書庫，落實文化平權、閱讀設計、社會公益三大面向。

「高雄圖書通閱車隊」今天在高市圖總館廣場列隊排開，12部書車執勤通閱走透透，經費全部都來自企業捐款，捐贈企業包括國際獅子會300E1區、華立企業、港都扶輪社、深水觀音禪寺、台灣中油大林煉油廠、壹東實業、冠瑞特裝車工業、銓興營造、陳中和翁慈善基金會、李泰宗與柯珀汝夫妻。

車隊大展閱讀設計風格，每輛有著獨特且客製化的車身彩繪，展現百分百原創精神結合各家贊助企業社會責任。圖案與設計皆由高雄在地設計師及高市圖「好繪芽」獎項繪本作家完成，不僅提供繪本作家創作平台，獨家客製化的書車彩繪也獲得贊助企業好評。

榮獲110年度教育部「愛閱達人」台美混血學童馬柏璇，是甲仙分館常客，每周至少3天都在圖書館內閱讀新知。她說，好幸運能一次看到所有的彩繪書車，每部車就是一部繪本書！最興奮的就是等待通閱書車送來她預約借閱的繪本書。

高雄市副市長史哲表示，高雄圖書通閱車隊全都來自民間企業捐贈，完全沒有用到公部門預算，印證高市圖轉型為行政法人公共圖書館能互利共好社會資源。2019年高市圖展開圖書通閱書車公益募資計畫，幸運地獲得各界暖心回饋，累計至今共募得12台行動通閱書車，順利完成「高雄圖書通閱車隊」目標。高市圖通閱走透透服務將再接再厲傳愛接棒下去，發揮公私協力精神。