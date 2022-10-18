高市議會寒冬送暖22日登場 偏鄉還有郵差宅配到家

高雄市議會結合高雄市慈善團體聯合總會關懷弱勢，今年邁入第12年。今早議長曾麗燕會同慈善總會長張來川合體宣布，111年寒冬聯合送暖活動將在10月22日舉辦，預計發放2000元物資券及飽食健康包給1686戶邊緣戶，公私協力打造友善幸福城市。

高雄市議會寒冬聯合送暖活動連辦12年，累計扶助1萬7858戶經濟弱勢家庭。市議會指出，今年共計接獲1932件申請案，經複審評估通過1686件，每戶發放2000元物資券及飽食健康包。

今年的寒冬送暖首度結合高雄郵局郵遞愛心物資到偏鄉，偏遠弱勢民眾不用大老遠到市區領取物資券。今早高市議會舉辦記者會，慈善會成員邀請專業郵務士到場，以行動劇宣布今年的活動更暖、更貼心。

議長曾麗燕表示，近年新冠肺炎疫情衝擊基層民眾就業及生活，弱勢民眾更需要關懷，考量政府資源有限，議會充當領頭羊登高一呼，號召民間資源協助弱勢群眾；今年活動特別邀請中華郵政公司共襄盛舉，由郵務士協助運輸物資及飽食健康包到偏遠家戶，發揮「議起送暖，用愛陪伴」的力量。