高市議會寒冬送暖22日登場 偏鄉還有郵差宅配到家
高雄市議會結合高雄市慈善團體聯合總會關懷弱勢，今年邁入第12年。今早議長曾麗燕會同慈善總會長張來川合體宣布，111年寒冬聯合送暖活動將在10月22日舉辦，預計發放2000元物資券及飽食健康包給1686戶邊緣戶，公私協力打造友善幸福城市。
高雄市議會寒冬聯合送暖活動連辦12年，累計扶助1萬7858戶經濟弱勢家庭。市議會指出，今年共計接獲1932件申請案，經複審評估通過1686件，每戶發放2000元物資券及飽食健康包。
今年的寒冬送暖首度結合高雄郵局郵遞愛心物資到偏鄉，偏遠弱勢民眾不用大老遠到市區領取物資券。今早高市議會舉辦記者會，慈善會成員邀請專業郵務士到場，以行動劇宣布今年的活動更暖、更貼心。
議長曾麗燕表示，近年新冠肺炎疫情衝擊基層民眾就業及生活，弱勢民眾更需要關懷，考量政府資源有限，議會充當領頭羊登高一呼，號召民間資源協助弱勢群眾；今年活動特別邀請中華郵政公司共襄盛舉，由郵務士協助運輸物資及飽食健康包到偏遠家戶，發揮「議起送暖，用愛陪伴」的力量。
今年活動內容包括健康毛巾操、簡易電鍋料理教學、飽食健康包、義剪、義診、按摩舒壓等服務，現場還有多項精彩表演。高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川說，今年共1932件申請，最後有200多案未納入，物資券可就近在超商使用，未納入對象若有需要，歡迎到慈善會各地食物銀行領取物資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言