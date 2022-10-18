金門老兵召集令正式開跑 軍醫老兵團重返花崗石醫院

金門老兵召集令正式開跑，首日響應活動的團體是一群出身國防醫學院的校友老兵和眷屬一行87人，大家都說「超想念金門」；近日都是一早就有老兵到金門尚義機場服務櫃台報到，即便不同梯，彼此仍如多年未見的故友重逢，開懷暢聊打招呼，宛如新兵入伍報到場面重現，相當熱鬧。

已邁入第五年的金門老兵召集令從10月15日登場，首日就有一群出身國防醫學院的校友老兵和眷屬87人來報到，他們從台灣不同縣市趕到金門集結，他們當年在國軍花崗石醫院、南雄醫院及各軍方衛生醫療單位行醫，在醫療資源匱乏的年代，肩負金門醫療保健重任，貢獻卓著。

這群 軍醫老兵團還特別到昔日服務的花崗石醫院外拍照留念，重回故地，不少人都說，往事歷歷在目，感觸很深，看到花崗石醫院荒廢數十年，也覺得很可惜，國防醫學院校友會長張嘉訓表示，花崗石醫院是世界上僅存的2座坑道醫院，相當特別與珍貴，希望縣府可以將此處開發成博物館或紀念館，應該會吸引國內外不少人參觀。

縣府觀光處長丁健剛表示，縣府在今年已在台灣各地老兵社團活動推介本活動，獲熱烈回響，也促成包括軍醫老兵揪團重返英雄島，陸續還有FB外島兵俱樂部、六三八金砲兵、金西師、金東師、南雄師、大膽守備隊等，均紛紛傳來揪團返金參與活動的計畫。縣府除歡迎更多老兵回到他們心目中的第二故鄉，故地重遊敘舊，找回滿滿的回憶，也感謝老兵持續熱愛金門這塊土地。

縣府推出回金完成任務申領專屬紀念品的活動，有「就是邀再來」、「九宮任務獲好禮」、「支援烈嶼師動員令」、「親友津津樂道」、「金門大橋行軍」（暫定12/4），除比照歷年提供富紀念意義專屬老兵的金門高粱酒和精美紀念品外，還揪了近250家特約店家，提供優惠，要一起盛情歡迎老兵。