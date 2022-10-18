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影／尼莎颱風阻斷南橫即起每周二至周四管制至11月3日
公路總局第三區養護工程處今天公告，南橫公路台20線臨105線25K至44K（天池至向陽）路段，因本月16日尼莎颱風影響，在台20臨105線41K 700米處埡口路段坍方阻斷道路，邊坡尚有許多浮石並持續落石，將於本月18日至11月3日為期3周，每周二至周四施工封閉管制，僅於周五至周一每日上午7時至下午5時開放通行。
三工處表示，開發通行時間如下10月21至24日、28至31日、11月4至7日，另視落石狀況，必要時將採取戒護方式通行，預計11月8日周二恢復南橫公路通行管制，但仍依原規定，每周二、周四管制不開放，其餘開放時間為每日上午7時至下午5時。
三工處表示，本次實施管制，因邊坡施工易受高山氣候及地質環境影響，施工進度有可能提前或延後，提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧盡量避免上山。
另外行經南橫公路務必注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw/ 查詢即時路況
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