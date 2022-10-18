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不頂讓了！康樂街牛肉湯甫獲必比登變惡夢 女兒要接了
位在台南市中西區康樂街的「康樂街牛肉湯」經營30年，今年8月才剛獲得必比登推介，成為台南27間上榜店家之一，沒想到昨天店面鐵門貼出「頂讓」，讓許多饕客相當不捨，老闆林明良今受訪時苦笑說，榮獲必比登推介是惡夢的開始，必須開發票，壓力變很大，加上自己年紀也大、下一代不想接手，才想說要頂讓，不過大女兒得知許多人都不希望換人做，已答應會回來接，不頂讓了。
「康樂街牛肉湯」以法式高湯融合溫體牛肉為最大特色，根據《台北、台中、台南&高雄米其林指南》的觀點，「康樂街牛肉湯」的招牌湯頭以老母雞、牛大骨、胡蘿蔔、蘋果等熬煮8小時而成，甘甜滋味猶如法式高湯，襯托出溫體牛的鮮味。
老闆娘陳麗美說，30年前先生與朋友合夥開這間牛肉湯，但朋友突然說不來就不來，先生那時不會燉湯，他媽媽就去食品原料行問人家煮牛肉湯要用什麼，於是使用店家推薦的原料來燉湯，後來她過來店裡一起做，當時生意並沒有很好，但她每天看到老人家、小孩吃這些牛肉湯，又不清楚食品原料行推薦的是什麼因而感到不安。她說，那時候看到電視節目在教人家煮西餐式高湯，她照著做，後來完全不加味精，客人接受度也很高。
夫妻倆經營康樂街牛肉湯分早晚班，早上4點半到下午3點由老闆娘負責，下午到晚上10點由老闆顧店，林明良說，他到明年3月就做滿30年，現在快70歲了，體力不堪負荷。他苦笑說，榮獲必比登推介是惡夢的開始，本來兩人正常做、正常過生活，現在必須開發票，壓力變很大，且小孩原本也不願意接手，大女兒因看到許多客人都感到不捨，決定回來傳承下去，暫時不頂讓了。
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