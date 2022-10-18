族群多元 高雄市原民區路線公車播放6種原住民族語

高雄族群多元，布農族、魯凱族、卡那卡那富、拉阿魯哇等原住民族分居茂林、那瑪夏及桃源等地原鄉，為營造原鄉公車族語友善環境，高市交通局建構族語播報站名，盼藉此方便原住民長輩搭乘，也可讓外地遊客認識原住民文化。

茂林區三部落語言不同，視原住民族群分佈情況，茂林線公車分別以茂林語、萬山語、多納語進行到站播報。那瑪夏區則以布農族及卡那卡那富族為主，交通局參考中央原住民族委員會之族語分布，並與原民會攜手合作錄製布農族、卡那卡那富族站名播報。此外，桃源區站播錄製布農族和拉阿魯哇族2種族語。

交通局指出，即日起H11（桃源-長庚）、H11A（寶來-長庚）、H12（桃源-高醫）、H11區間車（梅山口-桃源）、H11區間車（六龜-梅山口）、H11區間車（六龜-寶來）、H21（那瑪夏-高醫）、H22（那瑪夏-長庚）、H22區間車（那瑪夏-甲仙）、H22區間車（那瑪夏-旗山）、H31（多納-旗山）、8029等12條行經三個原鄉地區公車路線都有族語播報。

族語播報站名上路後，部落族人與遊客感到貼心與新鮮有趣。交通局長張淑娟指出，為推廣並落實原住民族語言發展，市府交通局與原民會及茂林、那瑪夏及桃源區公所合作，陸續優化原鄉地區公車服務，方便原住民長輩搭乘。