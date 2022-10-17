黃心健《X人稱》虛擬實境展 進入寫實又超現實的元宇宙
「2022台灣設計展」在高雄玩轉城市，掀設計浪潮。高雄市立美術館呼應「台灣設計設計台灣」精神，攜手新媒體藝術家黃心健推出大型特展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，今天開幕，以多件斬獲國際大獎的VR虛擬實境作品，結合互動、表演、程式運算、影像裝置等多元展陳，引領觀眾進入既寫實又超現實的世界。
黃心健曾獲「威尼斯影展最佳VR體驗獎」、「高雄電影節評選團特別獎」、「巴黎新影像節金面具首獎」、「西南偏南虛擬影院競賽評審團大獎」與「坎城XR影展最佳敘事大獎」等國際獎項肯定。高美館此次呼應台灣設計展，邀黃心健合作策畫《Ｘ人稱》，這也是高美館第一次以VR/XR為主題推出的大展。
「台灣設計設計台灣」總策畫高雄市副市長史哲表示，VR跟高雄很有緣，2017 年高雄市電影館便有自製VR電影計畫；此次展覽名《X人稱》也很前衛，X代表的是走到極致之處。
高美館長李玉玲指出，黃心健是台灣XR國家代表隊成員。《Ｘ人稱》能夠順利成行，感謝文化部、客家委員會以及高市府傾力相助，並得到清景麟建築團隊等企業慷慨協力。完整展出藝術家最代表性的VR作品，當中包含與美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森Laurie Anderson合作的《沙中房間》、《登月》及《高空》等創作。此次更與台灣應用材料公司合作，呼應VR能夠突破身體界線的特性，藉此實踐文化平權。
黃心健致力於透過藝術與科技，突破傳統框架與視覺感官的界限。他的創作以VR虛擬實境與沉浸式、互動式的展演，讓觀眾成為作品中「虛擬存在」的主角，以沉浸式體驗轉化傳統「說故事」的形式，創造出「活在故事裡」的藝術體驗。
黃心健說，在過往與合作團隊共同創作《登月》的過程中，有位成員因手部關節病變而無法完全張開，當時團隊做了一個手套讓他進行測試，神奇的是進入了VR體驗中的那位成員就跟著作品中的太空人將手給張開了。這次經驗讓藝術家重新思考，人的心靈對於身體有著很大的影響力，以及作品可以如何影響人們生活，這也是在此次高美館展出中安排文化平權展覽規畫和友輪席位的想法。
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