黃心健《X人稱》虛擬實境展 進入寫實又超現實的元宇宙

「2022台灣設計展」在高雄玩轉城市，掀設計浪潮。高雄市立美術館呼應「台灣設計設計台灣」精神，攜手新媒體藝術家黃心健推出大型特展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，今天開幕，以多件斬獲國際大獎的VR虛擬實境作品，結合互動、表演、程式運算、影像裝置等多元展陳，引領觀眾進入既寫實又超現實的世界。

黃心健曾獲「威尼斯影展最佳VR體驗獎」、「高雄電影節評選團特別獎」、「巴黎新影像節金面具首獎」、「西南偏南虛擬影院競賽評審團大獎」與「坎城XR影展最佳敘事大獎」等國際獎項肯定。高美館此次呼應台灣設計展，邀黃心健合作策畫《Ｘ人稱》，這也是高美館第一次以VR/XR為主題推出的大展。

「台灣設計設計台灣」總策畫高雄市副市長史哲表示，VR跟高雄很有緣，2017 年高雄市電影館便有自製VR電影計畫；此次展覽名《X人稱》也很前衛，X代表的是走到極致之處。

高美館長李玉玲指出，黃心健是台灣XR國家代表隊成員。《Ｘ人稱》能夠順利成行，感謝文化部、客家委員會以及高市府傾力相助，並得到清景麟建築團隊等企業慷慨協力。完整展出藝術家最代表性的VR作品，當中包含與美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森Laurie Anderson合作的《沙中房間》、《登月》及《高空》等創作。此次更與台灣應用材料公司合作，呼應VR能夠突破身體界線的特性，藉此實踐文化平權。

黃心健致力於透過藝術與科技，突破傳統框架與視覺感官的界限。他的創作以VR虛擬實境與沉浸式、互動式的展演，讓觀眾成為作品中「虛擬存在」的主角，以沉浸式體驗轉化傳統「說故事」的形式，創造出「活在故事裡」的藝術體驗。