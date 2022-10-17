美麗島站新設光影水景噴泉 城市中軸線再添美感亮點

隨鐵路地下化工程完成，高雄市區呈現出嶄新城市中軸線。工務局針對高捷美麗島站的4個玻璃帷幕新設光影水景噴泉，讓大港埔圓環成為中軸線的搶眼亮點。

工務局養護工程處今天新聞稿說明，4座鏡面池新設水景噴泉設備，每座噴泉都呈現不同的風情，4座噴泉在早上8時至晚上10時，每到整點噴泉就啟動15分鐘展演，日落後噴泉會配合水中燈打造光影效果，再搭配捷運出入口玻璃帷幕燈光，讓捷運乘客、路過民眾、停等紅綠燈的用路人都能享受美麗島站噴泉所帶來的視覺饗宴。

在鐵路地下化工程完成後，從中博高架橋的拆除、舊高雄車站校正回歸至中山路中軸線，再到站東路及站西路開通，呈現出嶄新城市中軸線。

養工處路燈工程科表示，為增添中山路新中軸線城市美感，針對美麗島站以「捷運之心—祈禱」為設計概念的4個玻璃帷幕出入口與鏡面池進行修繕，並新設光影水景噴泉。

4座玻璃帷幕及鏡面池除修繕既有設備，並於4座鏡面池新設水景噴泉，「合掌」與「祈禱」意象為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代注入力量，為高雄市夜景增添璀璨光芒。