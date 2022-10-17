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高雄輕軌設備室屢遭民眾抗議 捷運局澄清安全無虞

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
位於大順二路與大豐二路口的輕軌設備室工程，今天上午有民眾拉白布條抗議，警方到場戒護。圖／讀者提供
位於大順二路與大豐二路口的輕軌設備室工程，今天上午有民眾拉白布條抗議，警方到場戒護。圖／讀者提供

高雄輕軌二階工程持續推進，C20至C24站在本月初試營運，吸引大批朝聖人潮。但大順二路和大豐二路口的輕軌機房工程，數度遭民眾抗議未開公聽會、破壞土地鑑界點等。高市捷運局回應，市府已多次召開輕軌C25-C30路段施工前說明會，輕軌設備室電磁場強度遠低於環保署規定，符合歐盟規範，對周遭環境無不良影響，請民眾放心。

今早高雄市前市議員洪平朗率領近20位抗議民眾，在輕軌設備室（TSS11）外圍懸掛白布條，抗議捷運局施工前並未召開公聽會、罔顧地方意願強行設置高壓變電所等。捷運局表示，設備室用電運轉中的電磁場強度僅為1.2至6.9毫高斯（mG）間，遠低於環保署管制規範值的833毫高斯。

捷運局表示，市府多次召開輕軌C25-C30路段施工前說明會，有跟當地民眾說明，並蒐集意見。輕軌TSS11設備室位於C28至C29路段之間，周邊未毗鄰民宅。在周圍1公尺測試結果，輕軌設備室用電運轉中的電磁場強度僅為1.2-6.9毫高斯（mG）間，遠低於環保署極低頻磁場管制規範值。

捷運局說明，依照電磁量與距離平方成反比之電磁場特性，距離超過2米以上的電磁場量值已幾乎等同於背景值，目前TSS11設備室臨近民宅（大豐二路19巷、大豐二路、大順二路）距離均逾30公尺以上，對周遭環境無任何不良影響，安全無虞。

捷運局指出，甫通車的「龍貓隧道」路段獲得廣大民眾青睞，被譽為最美的輕軌路段。後續C24站至C32站長達約5公里路段為輕軌成圓的最後一哩路，在輕軌施工過程，施工單位會做好相關工程安全及防護措施，期盼民眾能夠持續支持輕軌興建，讓輕軌工程能順利達成112年底完工通車目標。

高雄輕軌 捷運 環保署

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