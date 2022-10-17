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高雄市舊總圖開發案動土 打造21層樓高A級商辦

中央社／ 高雄17日電
林欽榮表示，開發案將由新光人壽規劃興建地上21層樓、地下5層樓商辦大樓，總樓地板面積約8122坪，預計民國115年8月完工。圖擷自林欽榮臉書
林欽榮表示，開發案將由新光人壽規劃興建地上21層樓、地下5層樓商辦大樓，總樓地板面積約8122坪，預計民國115年8月完工。圖擷自林欽榮臉書

高雄市副市長林欽榮今天與新光人壽董事長潘柏錚共同參與「高雄市前金區舊圖書總館市有地開發案」開工動土，將在高雄早期街區打造21層樓高指標性A級商辦，預計115年完工。

林欽榮在臉書（Facebook）表示，此案基地面積1838平方公尺，鄰近中央公園，距離捷運紅線中央公園站及捷運橘線市議會站，也僅有數百公尺，交通區位優越且地形方整，可謂高雄早期發展街區之精華地段。

林欽榮指出，開發案將由新光人壽規劃興建地上21層樓、地下5層樓商辦大樓，總樓地板面積約8122坪，預計民國115年8月完工，屆時將設置保險通訊處、服務中心、員工辦公空間等，前金區將具備指標性A級商辦，創造高達1500個就業機會。

林欽榮說，依據仲量聯行統計，市長陳其邁上任前10年高雄市A級商辦總量體只有1萬1千坪，陳其邁上任已成功簽約之特貿3預計可提供22萬坪A辦，捷運O4開發案可提供1萬7千坪，成功將原本的工業城市轉型為各國際大廠積極投資的商業城市。

林欽榮指出，陳其邁積極推動促參改革方案，聘請具豐富實務經驗外部專家學者擔任市府促參推動委員會委員，加強推動促參及開發案件，今年上半年績效卓越，經財政部公布及認列民間投資金額高達新台幣620億元，位居全國之冠，各產業投資高雄總額已逾5187億元，各業別銷售總額達5.57兆，也突破歷史新高。

高雄市政府財政局長陳勇勝表示，本案是市府推動市有資產活化開發案代表作之一，民間投資金額達20.39億元，預估可創造1500個就業機會，市府可取得開發權利金3億288萬8000元，70年租金收入1.5億元及房屋稅、營業稅、營所稅等稅收，帶動高雄經濟、城市的永續發展。

林欽榮 高雄市 捷運 陳其邁

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