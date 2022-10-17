工會理事上班找人代打卡引基層質疑 中油：已記大過

台灣中油公司煉製事業部因執行長徐漢涉貪，重挫中油形象，也遭質疑內控出現問題。最近有中油內部員工投訴，指煉製事業部大林煉油廠林姓技術員，涉嫌請人代刷卡，或是進廠打卡後，再開車離開廠區，形同不假外出，卻未見高層懲處、調職，由於林目前為中油工會理事，員工質疑是否因理事身分，讓相關部門忌憚。

中油總公司回應，林員經調查後，確實有多人代刷卡，記大過1次，陳姓課長因督導不周，亦記申誡2次，另外代刷卡的李姓員工，記申誡1次，代刷卡的吳姓員工亦記申誡2次，台灣中油相當慎重處理。

徐漢今年1月因涉貪，被橋頭地檢署、廉政署大動作搜索，辦公室搜出2700萬元現金，為司法史上涉貪公務員查扣現金最多紀錄，徐漢經橋檢起訴後，全案正在橋院審理中，全案涉案人員、廠商多人，重挫中油形象。

本報接獲中油人員投訴，指大林煉油廠的林姓技術員，涉嫌找人代為打卡，據了解，今年1月至4月，林疑請人代刷卡10筆、刷卡後離廠8筆，另有多筆刷卡地點異常等情況。

林姓技術員身兼中油工會分會理事，在廠內僅是技術員，卻涉嫌找人代刷卡、不假外出，引起內部人員質疑是否為高層力挺，林才未受懲處，穩坐原位，且若偽造刷卡入廠紀錄，恐還有溢領薪資等問題。

依據經濟部所屬事業機構人員考核辦法，曠職（工）繼續達2日，或一年內累積達5日，記1大過處分，若無正當理由，曠職繼續達4日，或1年累積達10日；工員無正當理由繼續曠工3日，或1個月內曠工達6日，則一次記兩大過，另根據同一辦法，一次記兩大過應予免職或除名（解僱）。

中油總公司回應，經煉製事業部政風單位調查後，林員確實違反工作規則及考勤相關規定，經大林廠召開獎懲會審核後，決議依規定處分，並報公司核備，對該案，台灣中油相當慎重處理，並非如投訴所言。