屏東休閒農業區 打造5G健康遊、放心玩農場

屏東縣是農業觀光大縣，縣內有43家合法休閒農場、3個休閒農業區分別是高樹新豐、萬巒沿山、車城四重溪，目前第四個休區泰武休閒農業區積極籌設中，屏東縣休閒農業區將縣內休區整合，推出深度農業旅遊套裝行程，四季農遊，期盼打造「5G健康遊、放心玩農場」。

台灣休閒農業協會理事、屏東縣天使蘭園陳宏志說，串連全國各縣市休閒農業組織發揮地方休閒農業組織功能，整合地方休閒產業推動「5G健康遊、放心玩農場」聯合推廣活動，共同建立台灣休閒農業旅遊品牌形象。

陳宏志說，5G分別是，Goodplace（環境好自然）、Goodfood（食材好新鮮）、Goodfun（體驗好有趣）、Goodfriend（農民好友善）、Goodtime（歡樂好時光），規畫農遊行程或推廣活動，協助在地業者推廣農業旅遊，鼓勵遊客安心到農場旅遊。

屏東縣休閒農業區指出，縣內休區農業特色旅遊元素多元，花卉、水果、漁業、可可等持績結合轄內社區的食、宿、行、遊、娛、育、購等服務場域，並強化、串連、整合、建立完整的套裝行程。因應食農教育法推動，農業耕作方式走向友善、永續農業，概念傳遞深化到學校，從產地到餐桌，除讓消費者認識生產過程透明化、在地文化，吃得更安心。

此次媒合蘭欣辣汗花果休閒農場與屏東紅館餐廳簽訂合作備忘錄，採用屏東在地食材，從產地到餐桌，給消費者安心健康的菜色，另外也旅行社簽訂合作備忘錄，推廣屏東優質農特產品加各式主題農場體驗，開發精緻深度農業旅遊套裝行程。