高雄鳳山醫院2期工程動土 陳其邁憶暖心故事讚長庚

因應都會人口增長，委由長庚醫療財團法人經營22年的高雄市立鳳山醫院，繼去年第1期工程竣工啟用後，2期擴建工程今天動土，將建為地下3層，地上10樓的醫療大樓，估計每年門診可擴充服務人次達80萬。

鳳山醫院2期擴建工程，今由長庚醫療療財團法人決策委員會主委程文俊、高雄市長陳其邁、鳳山醫院院長李建德等共同持鏟動土，在地服務長達22年的醫院舊大樓，將功成身退走入歷史。

高雄市立鳳山醫院1980年開始營運，2000年高雄縣政府開啟公辦民營，委由長庚醫療體系經營，2016年再以「促參法」由長庚醫療體少繼續經營並擴建硬體設備，第1期新建大樓去年10月啟用，新增外科服務，加入手術室、加護病房，並引進磁振造影、電腦斷層、心導管、震波碎石機、乳房攝影機等先進設備。第2期醫療大樓今天啟建。

出席動工典禮的高雄市長陳其邁說，鳳山區人口已達35萬，但在地醫療量能略有不足，民眾就醫仍多往高雄長庚鳥松本院跑，因此鳳山醫院二期擴建工程更形重要，完工後將成為區域醫院，對在地醫療量能及品質的提升會是一大助力。

提及與長庚醫療體系淵源，陳其邁也說了個小故事，指新冠肺炎第2例裝葉克膜，命在旦夕，送林口長庚，當時他打個電話給院長請求一定要救回，結果院方硬生生把病人從鬼門關前搶下，「在長庚 ，每天都上演這樣的感人劇本」。他感謝長庚在防疫期間守護高屏地區，給病患最好的照顧。

長庚醫療體系醫策會主委程文俊說，長庚醫療體系創辦人王永慶在醫療不普及的年代，矢志把將長庚建為「平民化醫院」，不論貧富，都能獲得好的醫獻醫療照顧，其中鳳山醫院第1期新建大樓去年啟用後，已由12個擴為28個醫療專科，提供媲美醫學中心等級的服務，門診人次增至38萬人，未來2期完工後，預計門診診次可擴增到80萬。