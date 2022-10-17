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市政副手傳以考績恐嚇官員 陳其邁：每條生命都可貴

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市副市長林欽榮傳出恐嚇官員，死亡車禍無法降低考續將打乙達，市長陳其邁今早受訪時未正面回應。記者王昭月／攝影
高市副市長林欽榮傳出恐嚇官員，死亡車禍無法降低考續將打乙達，市長陳其邁今早受訪時未正面回應。記者王昭月／攝影

高雄市政府為防止死亡車禍，傳出下猛藥打「恐嚇官員牌」，副市長林欽榮在道安會議指10月若無法扭轉，相關局處首長及車禍發生率多的警分局長考續將打乙等，林欽榮否認有「考績說」，市長陳其邁則表示，每條生命都非常地可貴，促進交通安全、守護人民的生命，各部分要全面到位。

針對市府副手林欽榮傳出以「考績」恐嚇局處及警局首長，要求降低死亡車禍，林欽榮否認「考績說」，高市警察局長林炎田也緩頰，「長官的話，只是提醒大家要努力」。

高雄市長陳其邁今天出席鳳山醫院2期工程動土前受訪，針對副手以「考績」恐嚇一事僅表示，每一條生命都非常地可貴，所以促進交通安全、守護人民的生命，是各局處同仁大家都必須來做，所以也包括整體，在管理、路型，還有科技執法等部分都須全面到位，以降低車禍所影響的生命財產的損失。

車禍 林欽榮 陳其邁

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