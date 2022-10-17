市政副手傳以考績恐嚇官員 陳其邁：每條生命都可貴

高雄市政府為防止死亡車禍，傳出下猛藥打「恐嚇官員牌」，副市長林欽榮在道安會議指10月若無法扭轉，相關局處首長及車禍發生率多的警分局長考續將打乙等，林欽榮否認有「考績說」，市長陳其邁則表示，每條生命都非常地可貴，促進交通安全、守護人民的生命，各部分要全面到位。

針對市府副手林欽榮傳出以「考績」恐嚇局處及警局首長，要求降低死亡車禍，林欽榮否認「考績說」，高市警察局長林炎田也緩頰，「長官的話，只是提醒大家要努力」。

高雄市長陳其邁今天出席鳳山醫院2期工程動土前受訪，針對副手以「考績」恐嚇一事僅表示，每一條生命都非常地可貴，所以促進交通安全、守護人民的生命，是各局處同仁大家都必須來做，所以也包括整體，在管理、路型，還有科技執法等部分都須全面到位，以降低車禍所影響的生命財產的損失。