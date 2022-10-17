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健康守護再升級 高市鳳山醫院深耕社區2期擴建動土

中央社／ 高雄17日電
高雄鳳山醫院2期擴建工程動土。 聯合報記者王昭月／攝影
高雄鳳山醫院2期擴建工程動土。 聯合報記者王昭月／攝影

高雄市立鳳山醫院委託長庚醫療財團法人經營22年，因應地方不斷擴大的醫療需求，BOT二期擴建工程今天動土，全面完工後每年可提供約60萬至70萬人次的服務。

高雄長庚今天新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近年營建物價持續大幅上漲，以及面臨營造業缺工、缺料困難，在長庚醫療財團法人努力下，市立鳳山醫院醫療2期大樓興建工程今天舉行動土，舊鳳山醫院醫療大樓也將功成身退進行拆除。

2期醫療大樓將於原址興建，規劃地下3樓、地上10樓建物，全面完工後每年可提供約60萬至70萬人次服務，並全力協助市府各項公共衛生及防疫作業，將以高雄長庚醫學中心為標竿，建構以病人為中心的區域醫院，結合社區診所和衛生所參與社區衛生保健，提供升級版整體醫療服務。

高雄市立鳳山醫院自民國69年開始營運，應當時高雄縣長余政憲之請，於民國89年3月得標取得OT經營權，開啟財團法人醫院參與「公辦民營」先驅，也創立承辦公辦民營醫院的新模式。

鳳山區屬高雄次醫療區域，戶籍人數約36萬為高雄市各區之最，依109年高雄市政府民政局、衛生福利部醫事管理系統分析，每萬人口病床數13.78床（急性一般病床許可數），低於高雄次醫療區域的平均42.42床，導致附近醫學中心壅塞情形日益嚴重。

為創造政府、民間及病人利益共享「三贏」，鳳山醫院自105年採促參法BOT辦理，委託長庚醫療財團法人興建與經營。為不中斷醫療服務，擴建工程採分期興建，第1期工期去年10月正式啟用，1期新大樓除原有內科團隊外，新增外科服務，加入手術室、加護病房，引進磁振造影、電腦斷層、心導管、震波碎石機、乳房攝影機等先進設備。

醫療服務由擴建前的12個醫療專科，到目前1期已增至28個醫療專科提供服務。新增外科團隊將全力發展微創手術，以傷口小、出血少為主要目標，縮短患者術後恢復期。除擴大醫療團隊外，長庚醫療財團法人更引進全新醫療設備，打造醫學中心水準，為大鳳山地區民眾提供優質健康照護服務。

鳳山醫院1期大樓採玻璃帷幕系統，空間開闊明亮，更在2019年、2020年連續獲得城市工程品質金獎。1、2期擴建工程均朝向綠建築及智能醫院方向規劃營運，並配合高市府構想，在2期大樓設置公共藝術空間，提供大鳳山地區民眾舒適又先進健康照護環境。

長庚 衛生所

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