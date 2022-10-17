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高雄橋頭糖廠聖觀音像修復完成 邀民眾參拜祈福

中央社／ 高雄17日電
座落在高雄橋頭糖廠、有120年歷史的聖觀音像，近日修復完成，台糖公司將於22日舉行修復完工慶典及祈福法會。（台糖公司高雄區處提供） 中央社
座落在高雄橋頭糖廠、有120年歷史的聖觀音像，近日修復完成，台糖公司將於22日舉行修復完工慶典及祈福法會。（台糖公司高雄區處提供） 中央社

座落在高雄橋頭糖廠、有120年歷史的聖觀音像，近日修復完成，台糖公司將於22日舉行修復完工慶典及祈福法會，並製作600個聖觀音平安包子免費送給參加民眾，邀民眾一同參拜祈福。

橋頭糖廠建廠初期，機械設備運作常出錯，加上日籍員工和當地居民因為文化差異，時有衝突及爭執，廠長鈴木藤三郎設立聖觀音像，祈求平安順利，也盼藉由信仰拉近日民和台民員工間距離。

橋頭糖廠聖觀音像高約182公分，有24片蓮花瓣，蓮花座高約60公分，材質原為青銅，是仿日本奈良藥師寺東院堂聖觀音像製成，有極高藝術及歷史價值。

台糖公司今年5月委由正修科技大學亞太文化資產保存修復新創科技研究中心展開修復，近日修復完成。台糖公司高雄區處今天新聞稿表示，將於22日上午舉行「聖觀音120週年」修復完工慶典及祈福法會，邀民眾一起參與。

台糖公司高雄區處表示，慶典當天將免費贈送由橋頭知名肉包店製作的600個聖觀音平安包子給參加民眾，民眾可於台糖花卉中心搭乘五分車步行至聖觀音處參拜祈福，或於回程搭乘五分車，將祈福卡寫上祝福再繫於五分車上。

此外，由於今年是「聖觀音120週年」來首次進行修復，台糖公司高雄區處也將於22、23日舉辦「秋天漫步─糖鐵森活節」，有包括「糖業鐵道導覽人才培訓」、「五分車回娘家」等活動，讓民眾能更深入探索及了解糖廠。

糖鐵森活節期間，除了有五分車搭乘優惠套票，買2張車票即贈送115週年的運蔗五分車限量紀念磁鐵，收集不同地點的糖鐵印章、報名參加活動、在展售中心和市集消費，還可兌換五分車頭的限量紀念磁鐵，1套有4款，送完為止。

高雄橋頭糖廠建於1901年，是全台第1座現代化機械式製糖工廠，聖觀音像於1902年設立，至今守護著橋頭糖廠。

五分車 糖鐵

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