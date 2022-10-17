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高市第100家日間照顧中心啟用 助大林蒲長者在地老化
高雄市鳳林亞望沙龍日間照顧中心今天揭牌，正式營運後可收托34位失能、失智長者，解決大林蒲地區內鳳鳴里、龍鳳里、鳳森里、鳳林里、鳳興里及鳳源里長輩就近照顧的問題。副市長林欽榮表示，這是高雄第100家日間照顧中心，也是第5家運用校園閒置空間所設置的日照中心。
大林蒲位於小港區的濱海聚落，一邊為台灣海峽，一邊緊鄰臨海工業區，65歲以上人口數3194人，老年人口占比達16.4%，目前設有2家C級巷弄站。但失能、失智長者要使用日間照顧服務，需經過工業區，閃躲大貨車，極為不便利。高市府團隊於是尋覓適合場地，將閒置空間活化做最大的利用，為長輩打造一處合乎在地需求、有溫度的日照中心。在鳳林國中校長王慧君及家長們的支持下，終於讓長輩們得到完善照顧。
林欽榮表示，高雄65歲以上長者已達49萬餘人，占總人口比率達18%，老年照顧需求日益增加，自109年開始，與中央合作推動「一國中學區一日照」政策，市府即透過跨局處分工合作，積極活化公有空間、教室，為失能者打造良好照顧環境。截至目前已完成布建65個國中學區，預定年底可完成70個學區至少都有一間日間照顧中心。
林欽榮說，市府團隊也前進原民部落，在茂林成立全國原民地區第一家公立日照中心，同時活化學校空間打造日間照顧家數，建立老幼共學據點，希望營造全齡照顧的社區環境，免除家庭後顧之憂，將長照資源送至每一個角落。
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